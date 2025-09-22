https://uz.sputniknews.ru/20250922/tashkent-vystavka-rossiyskogo-obrazovaniya-52149660.html
Познавательно и увлекательно: в Ташкенте прошла выставка российского образования
Познавательно и увлекательно: в Ташкенте прошла выставка российского образования
В этом году в ней участвовали 40 образовательных учреждений из 22 городов РФ. Мероприятие способствовало популяризации российской науки, формированию научного мировоззрения у школьников и абитуриентов, укреплению отношений двух стран
В столице Узбекистана прошла международная выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент – 2025". Мероприятие уже стало традиционным: его ждут школьники, их педагоги и родители. Также оно служит мостом, укрепляющим отношения между двумя странами.На выставке-ярмарке представили свои стенды 40 российских образовательных учреждений из 22 городов: от Барнаула и Великого Новгорода до Москвы и Санкт-Петербурга. В числе участников — девять национальных исследовательских университетов и два федеральных. Также впервые на ярмарку приехали три вуза: Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова, Красноярский государственный аграрный университет и Пермский национальный исследовательский политехнический университет.Начальник отдела рекрутинга и сопровождения иностранных студентов Грозненского государственного нефтяного технического университета Анзор Успанов отметил, что у вуза с Узбекистаном давние и прочные связи.Среди ребят, пришедших на выставку, было немало тех, кто уже определился с выбором направления для обучения и планирует поступать в вуз по квотам Правительства РФ.В рамках выставки-ярмарки при участии рекрутинговых агентств по работе с иностранными студентами GENERAL LESSON и Farid Ziyo прошло "Родительское собрание в новом формате".А также на площадке Ziyo Forum состоялись мастер-классы от представителей российских вузов и один от Национального университета Узбекистана. Школьники участвовали в химических опытах, изучали как работают беспилотники и искусственный интеллект на транспорте, учились запускать стартапы и играли в "Научное казино".Выставка-ярмарка стала настоящим праздником для школьников и абитуриентов, способствовала популяризации российской науки и формированию у ребят научного мировоззрения.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
Познавательно и увлекательно: в Ташкенте прошла выставка российского образования
В этом году в ней участвовали 40 образовательных учреждений из 22 городов РФ. Мероприятие способствовало популяризации российской науки, формированию научного мировоззрения у школьников и абитуриентов, укреплению отношений двух стран.
В столице Узбекистана прошла международная выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент – 2025".
Мероприятие уже стало традиционным: его ждут школьники, их педагоги и родители. Также оно служит мостом, укрепляющим отношения между двумя странами.
"Россия и Узбекистан являются стратегическими партнерами, и, конечно, это выливается в то, что мы активно развиваем и политический диалог, и торгово-экономические отношения, и гуманитарные связи. Такие мероприятия делают нас более понятными друг другу", — отметил замруководителя Россотрудничества в РУз Павел Шевцов.
На выставке-ярмарке представили свои стенды 40 российских образовательных учреждений из 22 городов: от Барнаула и Великого Новгорода до Москвы и Санкт-Петербурга. В числе участников — девять национальных исследовательских университетов и два федеральных. Также впервые на ярмарку приехали три вуза: Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова, Красноярский государственный аграрный университет и Пермский национальный исследовательский политехнический университет.
Начальник отдела рекрутинга и сопровождения иностранных студентов Грозненского государственного нефтяного технического университета Анзор Успанов отметил, что у вуза с Узбекистаном давние и прочные связи.
"Во время Великой Отечественной войны Грозненский государственный нефтяной технический университет был эвакуирован в Узбекистан и в течение года находился на его территории. А еще самое большое количество иностранных студентов у нас из Узбекистана", — сказал он.
Среди ребят, пришедших на выставку, было немало тех, кто уже определился с выбором направления для обучения и планирует поступать в вуз по квотам Правительства РФ.
"Я пришел на ярмарку, чтобы определиться с вузами, которые меня интересуют, потому что в квоте мы указываем их шесть", — сказал ученик общеобразовательной школы № 210 города Ташкента Егор Шибаев.
В рамках выставки-ярмарки при участии рекрутинговых агентств по работе с иностранными студентами GENERAL LESSON и Farid Ziyo прошло "Родительское собрание в новом формате".
А также на площадке Ziyo Forum состоялись мастер-классы от представителей российских вузов и один от Национального университета Узбекистана. Школьники участвовали в химических опытах, изучали как работают беспилотники и искусственный интеллект на транспорте, учились запускать стартапы и играли в "Научное казино".
"Сегодня мы провели мастер-класс, который рассказывал ребятам, что такое беспилотный транспорт, как он работает и как при помощи нашей разработки — малогабаритного колесно-автономного робота — они могут научиться создавать беспилотные устройства. Мы познакомились, поговорили с ребятами. Замечательно, что они правильно отвечали на вопросы и думают в верном направлении", — поделился старший преподаватель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Георгий Васильянов.
Выставка-ярмарка стала настоящим праздником для школьников и абитуриентов, способствовала популяризации российской науки и формированию у ребят научного мировоззрения.
