https://uz.sputniknews.ru/20250922/tashkent-vystavka-rossiyskogo-obrazovaniya-52149660.html

Познавательно и увлекательно: в Ташкенте прошла выставка российского образования

Познавательно и увлекательно: в Ташкенте прошла выставка российского образования

Sputnik Узбекистан

В этом году в ней участвовали 40 образовательных учреждений из 22 городов РФ. Мероприятие способствовало популяризации российской науки, формированию научного мировоззрения у школьников и абитуриентов, укреплению отношений двух стран

2025-09-22T18:50+0500

2025-09-22T18:50+0500

2025-09-22T18:50+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

ташкент

выставка

россия

высшее образование

вузы

сотрудничество

школьники

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/16/52155879_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_84dda833c533510b9d582efe1e62b00c.png

В столице Узбекистана прошла международная выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент – 2025". Мероприятие уже стало традиционным: его ждут школьники, их педагоги и родители. Также оно служит мостом, укрепляющим отношения между двумя странами.На выставке-ярмарке представили свои стенды 40 российских образовательных учреждений из 22 городов: от Барнаула и Великого Новгорода до Москвы и Санкт-Петербурга. В числе участников — девять национальных исследовательских университетов и два федеральных. Также впервые на ярмарку приехали три вуза: Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова, Красноярский государственный аграрный университет и Пермский национальный исследовательский политехнический университет.Начальник отдела рекрутинга и сопровождения иностранных студентов Грозненского государственного нефтяного технического университета Анзор Успанов отметил, что у вуза с Узбекистаном давние и прочные связи.Среди ребят, пришедших на выставку, было немало тех, кто уже определился с выбором направления для обучения и планирует поступать в вуз по квотам Правительства РФ.В рамках выставки-ярмарки при участии рекрутинговых агентств по работе с иностранными студентами GENERAL LESSON и Farid Ziyo прошло "Родительское собрание в новом формате".А также на площадке Ziyo Forum состоялись мастер-классы от представителей российских вузов и один от Национального университета Узбекистана. Школьники участвовали в химических опытах, изучали как работают беспилотники и искусственный интеллект на транспорте, учились запускать стартапы и играли в "Научное казино".Выставка-ярмарка стала настоящим праздником для школьников и абитуриентов, способствовала популяризации российской науки и формированию у ребят научного мировоззрения.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

ташкент

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия образование сотрудничество