https://uz.sputniknews.ru/20250922/tashkente-pervyy-festival-rossiyskogo-iskusstva-52148796.html

В Ташкенте стартует первый фестиваль российского искусства — что в программе

В Ташкенте стартует первый фестиваль российского искусства — что в программе

Sputnik Узбекистан

Проект нацелен на развитие культурного диалога между двумя странами. В течение пяти дней жителей и гостей столицы Узбекистана ожидают концерты, спектакли, показы фильмов и творческие встречи, отражающие разнообразие российской культуры

2025-09-22T13:55+0500

2025-09-22T13:55+0500

2025-09-22T13:55+0500

искусство

культура

россия

фестиваль

узбекистан

ташкент

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/67/59/675975_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_3c05f2f0697d30672a9835ec89aca1ac.jpg

ТАШКЕНТ, 22 сентября – Sputnik. Сегодня в Ташкенте стартует первый Фестиваль российского искусства в Узбекистане "Мир искусств", сообщает пресс-служба Фонда “Русский мир”.В течение пяти дней ташкентцев и гостей столицы Узбекистана ждут концерты, спектакли, показы фильмов, творческие встречи, отражающие разнообразие российской культуры.Фестиваль российского искусства "Мир искусств" завершится 26 сентября большим концертом "Оперные шедевры", который пройдет во Дворце международных форумов "Узбекистан". Перед зрителями выступят солисты Мариинского театра и "Геликон-оперы" в сопровождении Национального симфонического оркестра РУз.Проект нацелен на развитие культурного диалога между двумя странами, добавили в пресс-службе.Фестиваль продлится до 26 сентября.Организаторы мероприятия, которое станет традиционным, — Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, Минкультуры РФ, Центр кинофестивалей и международных программ, правительство Республики Марий Эл, Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.

россия

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент фестиваль россия искусство