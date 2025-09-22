https://uz.sputniknews.ru/20250922/tashkente-pervyy-festival-rossiyskogo-iskusstva-52148796.html
В Ташкенте стартует первый фестиваль российского искусства — что в программе
В Ташкенте стартует первый фестиваль российского искусства — что в программе
Sputnik Узбекистан
Проект нацелен на развитие культурного диалога между двумя странами. В течение пяти дней жителей и гостей столицы Узбекистана ожидают концерты, спектакли, показы фильмов и творческие встречи, отражающие разнообразие российской культуры
2025-09-22T13:55+0500
2025-09-22T13:55+0500
2025-09-22T13:55+0500
искусство
культура
россия
фестиваль
узбекистан
ташкент
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/67/59/675975_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_3c05f2f0697d30672a9835ec89aca1ac.jpg
ТАШКЕНТ, 22 сентября – Sputnik. Сегодня в Ташкенте стартует первый Фестиваль российского искусства в Узбекистане "Мир искусств", сообщает пресс-служба Фонда “Русский мир”.В течение пяти дней ташкентцев и гостей столицы Узбекистана ждут концерты, спектакли, показы фильмов, творческие встречи, отражающие разнообразие российской культуры.Фестиваль российского искусства "Мир искусств" завершится 26 сентября большим концертом "Оперные шедевры", который пройдет во Дворце международных форумов "Узбекистан". Перед зрителями выступят солисты Мариинского театра и "Геликон-оперы" в сопровождении Национального симфонического оркестра РУз.Проект нацелен на развитие культурного диалога между двумя странами, добавили в пресс-службе.Фестиваль продлится до 26 сентября.Организаторы мероприятия, которое станет традиционным, — Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, Минкультуры РФ, Центр кинофестивалей и международных программ, правительство Республики Марий Эл, Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.
россия
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/67/59/675975_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_bdeb24461ee53769c0b621edc6b2a75b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ташкент фестиваль россия искусство
ташкент фестиваль россия искусство
В Ташкенте стартует первый фестиваль российского искусства — что в программе
Проект нацелен на развитие культурного диалога между двумя странами. В течение пяти дней жителей и гостей столицы Узбекистана ожидают концерты, спектакли, показы фильмов и творческие встречи, отражающие разнообразие российской культуры.
ТАШКЕНТ, 22 сентября – Sputnik.
Сегодня в Ташкенте стартует первый Фестиваль российского искусства в Узбекистане "Мир искусств", сообщает
пресс-служба Фонда “Русский мир”.
В течение пяти дней ташкентцев и гостей столицы Узбекистана ждут концерты, спектакли, показы фильмов, творческие встречи, отражающие разнообразие российской культуры.
В первый фестивальный день Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева покажет на сцене ГАБТ имени Алишера Навои балет Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта".
23 сентября Государственный ансамбль танца "Марий Эл" представит программу "Танцы народов России", включающую русские, белорусские, татарские, марийские и казачьи танцы.
В программе фестиваля творческая встреча во Дворце кино имени Алишера Навои с известным российским кинорежиссером Кареном Шахназаровым и показ его картины "Хитровка. Знак четырех".
В рамках фестиваля в органном зале Государственной консерватории Узбекистана актеры Театра имени Моссовета и МОСТ представят литературно-музыкальный спектакль "Маяковский и Есенин".
Фестиваль российского искусства "Мир искусств" завершится 26 сентября большим концертом "Оперные шедевры", который пройдет во Дворце международных форумов "Узбекистан". Перед зрителями выступят солисты Мариинского театра и "Геликон-оперы" в сопровождении Национального симфонического оркестра РУз.
Проект нацелен на развитие культурного диалога между двумя странами, добавили в пресс-службе.
Фестиваль продлится до 26 сентября.
Организаторы мероприятия, которое станет традиционным, — Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, Минкультуры РФ, Центр кинофестивалей и международных программ, правительство Республики Марий Эл, Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.