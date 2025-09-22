https://uz.sputniknews.ru/20250922/uzbekistan-edinyy-reestr-sxodov-grajdan-maxalli-52150965.html
В Узбекистане появится Единый реестр сходов граждан махалли — постановление
Sputnik Узбекистан
Цель — создание централизованного источника информации, необходимой для межведомственного электронного взаимодействия с госорганами и другими организациями
2025-09-22T15:14+0500
2025-09-22T15:14+0500
2025-09-22T15:22+0500
ТАШКЕНТ, 22 сентября – Sputnik. В Узбекистане создадут Единый реестр сходов граждан махалли, сообщает Минюст.Это повысит прозрачность и эффективность работы органов местного самоуправления.Он станет единым источником информации о сходах граждан махалли, необходимой для межведомственного электронного взаимодействия с госорганами и другими организациями.Реестр будет формировать Ассоциация махаллей республики на основании решений Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента.Формирование и управление реестром будут осуществлять на базе информационной системы "Цифровая махалля". В реестр внесут:Сведения из Реестра можно получить путем ввода кода махалли или ИНН махалли.В настоящее время в республике насчитывается около 10 тыс. махаллей.
15:14 22.09.2025 (обновлено: 15:22 22.09.2025)
ТАШКЕНТ, 22 сентября – Sputnik.
В Узбекистане создадут Единый реестр сходов граждан махалли, сообщает
Минюст.
Это повысит прозрачность и эффективность работы органов местного самоуправления.
“Постановлением Правительства утверждено Положение о порядке формирования и ведения Единого реестра сходов граждан махалли", — говорится в сообщении.
Он станет единым источником информации о сходах граждан махалли, необходимой для межведомственного электронного взаимодействия с госорганами и другими организациями.
Реестр будет формировать Ассоциация махаллей республики на основании решений Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента.
Формирование и управление реестром будут осуществлять на базе информационной системы "Цифровая махалля".
полное и краткое наименование махалли;
идентификационный номер налогоплательщика;
дату и номер решения Кенгаша;
наименование района, в котором расположена махалля;
геоданные территориальных границ махалли.
Сведения из Реестра можно получить путем ввода кода махалли или ИНН махалли.
В настоящее время в республике насчитывается около 10 тыс. махаллей.