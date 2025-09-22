https://uz.sputniknews.ru/20250922/uzbekistan-edinyy-reestr-sxodov-grajdan-maxalli-52150965.html

В Узбекистане появится Единый реестр сходов граждан махалли — постановление

Цель — создание централизованного источника информации, необходимой для межведомственного электронного взаимодействия с госорганами и другими организациями

ТАШКЕНТ, 22 сентября – Sputnik. В Узбекистане создадут Единый реестр сходов граждан махалли, сообщает Минюст.Это повысит прозрачность и эффективность работы органов местного самоуправления.Он станет единым источником информации о сходах граждан махалли, необходимой для межведомственного электронного взаимодействия с госорганами и другими организациями.Реестр будет формировать Ассоциация махаллей республики на основании решений Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента.Формирование и управление реестром будут осуществлять на базе информационной системы "Цифровая махалля". В реестр внесут:Сведения из Реестра можно получить путем ввода кода махалли или ИНН махалли.В настоящее время в республике насчитывается около 10 тыс. махаллей.

