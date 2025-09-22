Впервые за 24 года: Узбекистан завоевал золото на ЧМ по греко-римской борьбе

https://uz.sputniknews.ru/20250922/uzbekistan-zoloto-chm-po-greko-rimskoy-borbe-52141072.html
Чемпионом мира на первенстве в Загребе стал 19-летний Айтжан Халмаханов, выступавший в весовой категории до 63 кг
ТАШКЕНТ, 22 сентября – Sputnik. На чемпионате мира, завершившемся в хорватском Загребе, представитель сборной Узбекистана по греко-римской борьбе Айтжан Халмаханов завоевал золотую медаль. Для республики это первое золото на взрослом чемпионате мира по греко-римской борьбе с 2001 года, сообщает НОК.Девятнадцатилетний Халмаханов, выступавший в весовой категории до 63 кг, одержал уверенную победу над корейским соперником — 6:0.Чемпионат мира в Загребе проходил с 13 по 21 сентября. Всего сборная республики завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. ПобедителиЗолотоСереброБронза
ТАШКЕНТ, 22 сентября – Sputnik.
На чемпионате мира, завершившемся в хорватском Загребе, представитель сборной Узбекистана по греко-римской борьбе Айтжан Халмаханов завоевал золотую медаль. Для республики это первое золото на взрослом чемпионате мира по греко-римской борьбе с 2001 года, сообщает
НОК.
Девятнадцатилетний Халмаханов, выступавший в весовой категории до 63 кг, одержал уверенную победу над корейским соперником — 6:0.
“Айтжан Халмаханов в финальной схватке одержал победу над Чунг Хан-Жэ (Республика Корея). Это стало первой золотой медалью для узбекских спортсменов греко-римского стиля на чемпионате мира за последние 24 года”, — говорится в сообщении.
Чемпионат мира в Загребе проходил с 13 по 21 сентября. Всего сборная республики завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.
-63 кг: Айтжан Халмаханов (греко-римская борьба)
-60 кг: Алишер Ганиев (греко-римская борьба)
-57 кг: Гуломжон Абдуллаев (вольная борьба)
-65 кг: Умиджон Жалолов (вольная борьба)
-72 кг: Абдулло Алиев (греко-римская борьба)