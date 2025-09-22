https://uz.sputniknews.ru/20250922/uzbekistan-zoloto-chm-po-greko-rimskoy-borbe-52141072.html

Впервые за 24 года: Узбекистан завоевал золото на ЧМ по греко-римской борьбе

Чемпионом мира на первенстве в Загребе стал 19-летний Айтжан Халмаханов, выступавший в весовой категории до 63 кг

ТАШКЕНТ, 22 сентября – Sputnik. На чемпионате мира, завершившемся в хорватском Загребе, представитель сборной Узбекистана по греко-римской борьбе Айтжан Халмаханов завоевал золотую медаль. Для республики это первое золото на взрослом чемпионате мира по греко-римской борьбе с 2001 года, сообщает НОК.Девятнадцатилетний Халмаханов, выступавший в весовой категории до 63 кг, одержал уверенную победу над корейским соперником — 6:0.Чемпионат мира в Загребе проходил с 13 по 21 сентября. Всего сборная республики завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. ПобедителиЗолотоСереброБронза

