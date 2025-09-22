https://uz.sputniknews.ru/20250922/v-uzbekistane-sobrali-pochti-56-tonn-musora-52144961.html

В Узбекистане собрали почти 56 тонн мусора: акцию приурочили ко Всемирному дню чистоты

В Узбекистане собрали почти 56 тонн мусора: акцию приурочили ко Всемирному дню чистоты

Sputnik Узбекистан

Для сравнения: в прошлом году в рамках "World Cleanup Day" территорию республики очистили от 36,5 тонны отходов.

2025-09-22T11:55+0500

2025-09-22T11:55+0500

2025-09-22T11:55+0500

узбекистан

отходы

переработка отходов

экология

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/16/52142901_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5505de9ca04a095f1d0444d6ea1691a8.jpg

ТАШКЕНТ, 22 сентября – Sputnik. В Узбекистане собрали почти 56 тонн мусора, сообщает пресс-служба Минэкологии.Директор Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики Шарифбек Хасанов отметил, что отходы — одна из причин изменения климата, утраты биоразнообразия и загрязнения окружающей среды.Эко-акция в этом году прошла в широком масштабе.Только на берегу Ташкентского моря волонтеры убрали 962 кг отходов, включая 200 кг пластиковых бутылок, которые отправили на переработку.Для сравнения: в прошлом году в рамках "World Cleanup Day" территорию республики очистили от 36,5 тонны отходов.Организаторы — министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, а также Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики при поддержке ряда компаний и банковских организаций.Участники акции — сотрудники ведомства и агентства, представители управлений Ташкента и столичной области, молодежь, эко-активисты и работники СМИ.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан всемирный день чистоты сбор отходы