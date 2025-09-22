В Узбекистане собрали почти 56 тонн мусора: акцию приурочили ко Всемирному дню чистоты
Почти 56 тонн мусора собрали в Узбекистане в рамках эко-акции "World Cleanup Day"
Для сравнения: в прошлом году в рамках "World Cleanup Day" территорию республики очистили от 36,5 тонны отходов.
ТАШКЕНТ, 22 сентября – Sputnik. В Узбекистане собрали почти 56 тонн мусора, сообщает пресс-служба Минэкологии.
Директор Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики Шарифбек Хасанов отметил, что отходы — одна из причин изменения климата, утраты биоразнообразия и загрязнения окружающей среды.
"По статистике, в нашей стране ежедневно образуется 19–20 тысяч тонн отходов. Они включают металл, стекло, бумагу, пластик и пищевые остатки. В 2024 году из собранных 14 млн тонн отходов лишь 5,2 % были переработаны", — сказал он.
Эко-акция в этом году прошла в широком масштабе.
Только на берегу Ташкентского моря волонтеры убрали 962 кг отходов, включая 200 кг пластиковых бутылок, которые отправили на переработку.
“Во всех регионах республики по случаю Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day) под девизом "Освободите место для жизни" прошла массовая эко-акция по плоггингу. В ходе мероприятия в регионах было собрано 55,7 тонны отходов”, — говорится в сообщении.
Организаторы — министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, а также Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики при поддержке ряда компаний и банковских организаций.
"Наша основная цель — изменить отношение общества к отходам и тем самым сократить их образование. Сохранять чистоту окружающей среды нужно не только в День чистоты, а каждый день", — подчеркнула начальник управления Минэкологии Заррина Абдуллаева.
Участники акции — сотрудники ведомства и агентства, представители управлений Ташкента и столичной области, молодежь, эко-активисты и работники СМИ.