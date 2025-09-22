https://uz.sputniknews.ru/20250922/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistan-52146567.html
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
За восемь месяцев 2025-го на экспорт пришлось $22,98 млрд, а на импорт — $28,45 млрд
2025-09-22T12:45+0500
2025-09-22T12:45+0500
2025-09-22T12:45+0500
инфографика
торговля
экспорт
импорт
статистика
товарооборот
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/16/52146400_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e913da0fb56af63bb38bd2b9d57124bd.jpg
Узбекистан осуществляет торговые отношения с 200 странами.По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе – августе этого года внешнеторговый оборот республики составил $51,44 млрд.Он увеличился на 19,8% ($8,5 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.На экспорт пришлось $22,98 млрд (увеличение темпов роста по сравнению с январем –августом 2024 года на 31,3%), на импорт — $24,29 млрд (увеличился на 11,8 %).В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму $5,47 млрд. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/16/52146400_168:0:1128:720_1920x0_80_0_0_4610e6a95b6c39b0de4a98fd8018f8ae.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
внешнеторговый оборот узбекистан
внешнеторговый оборот узбекистан
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика
За восемь месяцев 2025-го на экспорт пришлось $22,98 млрд, а на импорт — $28,45 млрд.
Узбекистан осуществляет торговые отношения с 200 странами.
По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе – августе этого года внешнеторговый оборот республики составил $51,44 млрд.
Он увеличился на 19,8% ($8,5 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
На экспорт пришлось $22,98 млрд (увеличение темпов роста по сравнению с январем –августом 2024 года на 31,3%), на импорт — $24,29 млрд (увеличился на 11,8 %).
В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму $5,47 млрд.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.