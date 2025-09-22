https://uz.sputniknews.ru/20250922/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistan-52146567.html

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика

За восемь месяцев 2025-го на экспорт пришлось $22,98 млрд, а на импорт — $28,45 млрд

Узбекистан осуществляет торговые отношения с 200 странами.По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе – августе этого года внешнеторговый оборот республики составил $51,44 млрд.Он увеличился на 19,8% ($8,5 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.На экспорт пришлось $22,98 млрд (увеличение темпов роста по сравнению с январем –августом 2024 года на 31,3%), на импорт — $24,29 млрд (увеличился на 11,8 %).В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму $5,47 млрд. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

