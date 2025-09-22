Узбекистан
Врач: какое время суток самое опасное для жизни
Врач: какое время суток самое опасное для жизни
По словам Александра Мясникова, наблюдения подтверждаются многолетней клинической практикой
2025-09-22T22:01+0500
Риск инфаркта выше всего в ранние предутренние часы, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".По словам специалиста, это наблюдение подтверждается многолетней клинической практикой.Напомним, что в числе мер профилактики инфаркта — поддержание нормального веса, регулярные занятия спортом, отказ от курения и вакцинация от гриппа.
время сутки жизнь опасность александр мясников наблюдения
время сутки жизнь опасность александр мясников наблюдения

Врач: какое время суток самое опасное для жизни

22:01 22.09.2025
Боль в сердце у мужчины
По словам Александра Мясникова, наблюдения подтверждаются многолетней клинической практикой.
Риск инфаркта выше всего в ранние предутренние часы, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

"Любой врач знает: инфаркты в предутренние часы — это классика... Когда мы дежурили, мы всегда знали, что самое собачье время — это 3–5 утра, когда происходят отеки легких, все эти вещи", — отметил он.

По словам специалиста, это наблюдение подтверждается многолетней клинической практикой.
Напомним, что в числе мер профилактики инфаркта — поддержание нормального веса, регулярные занятия спортом, отказ от курения и вакцинация от гриппа.
