https://uz.sputniknews.ru/20250923/ekspert-rossiya-uzbekistan-sotrudnichestvo-52183615.html

Эксперт: Россия должна уделять гораздо больше внимания укреплению связей с Узбекистаном

Эксперт: Россия должна уделять гораздо больше внимания укреплению связей с Узбекистаном

Sputnik Узбекистан

По мнению директора Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, республика за последние пять лет демонстрирует удивительные новые модели развития, что выражается в глубокой трансформации государственных и экономических структур

2025-09-23T17:58+0500

2025-09-23T17:58+0500

2025-09-23T17:58+0500

видео

эксклюзив

россия

узбекистан

сотрудничество

мнение эксперта

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/17/52187314_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_977a95553c4c56bd843cd40da6c2818d.jpg

О перспективах двустороннего взаимодействия между Россией и Узбекистаном рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов в рамках медиафорума русскоязычных зарубежных СМИ, проходящего в Стамбуле. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По словам эксперта, республика за последние пять лет демонстрирует удивительные новые модели развития, что выражается в глубокой трансформации государственных и экономических структур. Маслов подчеркнул, что Россия должна уделять гораздо больше внимания укреплению связей с Узбекистаном, учитывая его стремительную модернизацию и растущий региональный потенциал.Особое значение в этом контексте приобретает развитие совместных проектов в таких ключевых сферах, как цифровизация, логистика и атомная энергетика. Эти направления, по мнению Маслова, способны стать основой для технологического партнерства и обеспечения устойчивого роста обеих стран.Не менее важным направлением сотрудничества остается образование. Эксперт отметил, что подавляющее большинство студентов из Узбекистана, обучающихся в России, приезжают по программам, предусматривающим их обязательное возвращение на родину. Это создает благоприятную основу для расширения академических обменов и реализации новых форматов взаимодействия.Медиафорум в Стамбуле собрал журналистов и соотечественников из 26 стран. Организаторами мероприятия выступили Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московский дом соотечественника и Московский центр международного сотрудничества.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия узбекистан сотрудничество