Эксперт: Россия должна уделять гораздо больше внимания укреплению связей с Узбекистаном
Эксперт: Россия должна уделять гораздо больше внимания укреплению связей с Узбекистаном
По мнению директора Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, республика за последние пять лет демонстрирует удивительные новые модели развития, что выражается в глубокой трансформации государственных и экономических структур
2025-09-23T17:58+0500
2025-09-23T17:58+0500
2025-09-23T17:58+0500
О перспективах двустороннего взаимодействия между Россией и Узбекистаном рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов в рамках медиафорума русскоязычных зарубежных СМИ, проходящего в Стамбуле. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По словам эксперта, республика за последние пять лет демонстрирует удивительные новые модели развития, что выражается в глубокой трансформации государственных и экономических структур. Маслов подчеркнул, что Россия должна уделять гораздо больше внимания укреплению связей с Узбекистаном, учитывая его стремительную модернизацию и растущий региональный потенциал.Особое значение в этом контексте приобретает развитие совместных проектов в таких ключевых сферах, как цифровизация, логистика и атомная энергетика. Эти направления, по мнению Маслова, способны стать основой для технологического партнерства и обеспечения устойчивого роста обеих стран.Не менее важным направлением сотрудничества остается образование. Эксперт отметил, что подавляющее большинство студентов из Узбекистана, обучающихся в России, приезжают по программам, предусматривающим их обязательное возвращение на родину. Это создает благоприятную основу для расширения академических обменов и реализации новых форматов взаимодействия.Медиафорум в Стамбуле собрал журналистов и соотечественников из 26 стран. Организаторами мероприятия выступили Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московский дом соотечественника и Московский центр международного сотрудничества.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
О перспективах двустороннего взаимодействия между Россией и Узбекистаном рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов в рамках медиафорума русскоязычных зарубежных СМИ, проходящего в Стамбуле. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По словам эксперта, республика за последние пять лет демонстрирует удивительные новые модели развития, что выражается в глубокой трансформации государственных и экономических структур. Маслов подчеркнул, что Россия должна уделять гораздо больше внимания укреплению связей с Узбекистаном, учитывая его стремительную модернизацию и растущий региональный потенциал.
Особое значение в этом контексте приобретает развитие совместных проектов в таких ключевых сферах, как цифровизация, логистика и атомная энергетика. Эти направления, по мнению Маслова, способны стать основой для технологического партнерства и обеспечения устойчивого роста обеих стран.
Не менее важным направлением сотрудничества остается образование. Эксперт отметил, что подавляющее большинство студентов из Узбекистана, обучающихся в России, приезжают по программам, предусматривающим их обязательное возвращение на родину. Это создает благоприятную основу для расширения академических обменов и реализации новых форматов взаимодействия.
"Создание совместных лабораторий, подготовка аспирантов, открытие двусторонних магистерских программ по модели "год в России — год в Узбекистане" — все это шаги к восстановлению единого образовательного пространства", — подчеркнул Маслов.
Медиафорум в Стамбуле собрал журналистов и соотечественников из 26 стран. Организаторами мероприятия выступили Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московский дом соотечественника и Московский центр международного сотрудничества.
