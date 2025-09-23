Как проверить общее состояние здоровья за минуту

https://uz.sputniknews.ru/20250923/kak-proverit-obschee-sostoyanie-zdorovya-za-minutu-52172199.html

По словам эксперта, по мере старения организма одним из первых ослабевает чувство баланса

Способность стоять на одной ноге без поддержки может указывать на хорошее физическое здоровье, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора отдела комплексных подходов Национальной службы здравоохранения Великобритании Селину Лим.По словам эксперта, по мере старения организма одним из первых ослабевает чувство баланса.Для проверки специалист предложила поставить руки на пояс и встать на одну ногу.По словам эксперта, в норме взрослые люди в возрасте от 18 до 39 лет должны удерживать такую позу в течении 43 секунд, в 40-49 лет — 40 секунд, в 50-59 лет — 37 секунд. Специалист также отметила, что в 60-69 лет норма снижается до 30 секунд, в 70-79 лет нужно удерживать равновесие около 18 секунд, а после 80 — чуть более 5 секунд.Как самостоятельно проверить, сколько вы можете простоять на одной ноге:Лим пояснила, что устойчивость в этой позиции зависит от силы мышц, состояния нервной системы и общего уровня физической подготовки. Если баланс удерживается плохо, это может быть поводом для беспокойства. Чтобы снизить риски, связанные с возрастными изменениями, эксперт рекомендует регулярно тренировать равновесие и поддерживать двигательную активность.

