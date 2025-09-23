https://uz.sputniknews.ru/20250923/kak-proverit-obschee-sostoyanie-zdorovya-za-minutu-52172199.html
Sputnik Узбекистан
По словам эксперта, по мере старения организма одним из первых ослабевает чувство баланса
2025-09-23T22:03+0500
2025-09-23T22:03+0500
2025-09-23T22:03+0500
Как проверить общее состояние здоровья за минуту
Способность стоять на одной ноге без поддержки может указывать на хорошее физическое здоровье, сообщает РИА Новости
со ссылкой на директора отдела комплексных подходов Национальной службы здравоохранения Великобритании Селину Лим.
По словам эксперта, по мере старения организма одним из первых ослабевает чувство баланса.
Для проверки специалист предложила поставить руки на пояс и встать на одну ногу.
"Нам известно, что люди, которым трудно сохранять равновесие на одной ноге в течение определенного времени, подвержены большему риску развития проблем со здоровьем с возрастом", — отметила она.
По словам эксперта, в норме взрослые люди в возрасте от 18 до 39 лет должны удерживать такую позу в течении 43 секунд, в 40-49 лет — 40 секунд, в 50-59 лет — 37 секунд. Специалист также отметила, что в 60-69 лет норма снижается до 30 секунд, в 70-79 лет нужно удерживать равновесие около 18 секунд, а после 80 — чуть более 5 секунд.
Как самостоятельно проверить, сколько вы можете простоять на одной ноге:
нужно стоять на одной ноге без какой-либо опоры;
необходимо держать глаза открытыми, а руки должны быть на бедрах;
отсчет следует начинать с того момента, когда ваша нога отрывается от земли.
Лим пояснила, что устойчивость в этой позиции зависит от силы мышц, состояния нервной системы и общего уровня физической подготовки. Если баланс удерживается плохо, это может быть поводом для беспокойства.
Чтобы снизить риски, связанные с возрастными изменениями, эксперт рекомендует регулярно тренировать равновесие и поддерживать двигательную активность.