По данным Национального комитета по статистике, в январе – августе этого года предприятиями горнодобывающей промышленности республики произведено продукции на сумму 49,8 трлн сумов
2025-09-23T16:00+0500
2025-09-23T16:00+0500
2025-09-23T16:00+0500
В структуре промышленного производства Узбекистана в январе – августе 2025 года наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 85%, объем производства которой составил 561,2 трлн сумов.Объем продукции произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период составил 49,8 трлн сумов или 7,5% от общего объема промышленности.За первые 8 месяцев 2025-го в республике добыли около 4,7 млн тонн угля — на 6,8% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.При этом производство нефти, газа и газового конденсата снизилось.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика
По данным Национального комитета по статистике, в январе – августе этого года предприятиями горнодобывающей промышленности республики произведено продукции на сумму 49,8 трлн сумов.
В структуре промышленного производства Узбекистана в январе – августе 2025 года наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 85%, объем производства которой составил 561,2 трлн сумов.
Объем продукции произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период составил 49,8 трлн сумов или 7,5% от общего объема промышленности.
За первые 8 месяцев 2025-го в республике добыли около 4,7 млн тонн угля — на 6,8% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
При этом производство нефти, газа и газового конденсата снизилось.
