Россия привезла в Ташкент "Мир искусств" — видео

В программе – балет "Ромео и Джульетта", встреча с Кареном Шахназаровым, спектакль о Маяковском и Есенине, оперный гала-концерт с участием солистов ведущих мировых театров и танцы народов России.

Первый Фестиваль российского искусства "Мир искусств" начался с блестящего балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" на сцене ташкентского ГАБТ имени Алишера Навои. Его представил Марийский государственный академический театр оперы и балета им. Эрика Сапаева, сообщает корреспондент Sputnik.Государственный ансамбль танца Республики Марий Эл во второй день фестиваля представил гостям программу, демонстрирующую разнообразие и богатство танцевальной культуры России.Кроме того, в рамках фестиваля пройдут встреча с Кареном Шахназаровым и презентация его фильма "Хитровка. Знак четырех" во Дворце кино имени Алишера Навои, и музыкально-литературный спектакль о Маяковском и Есенине в сопровождении органа и скрипки в Государственной консерватории Узбекистана.Особенным подарком для жителей и гостей Ташкента станет большой концерт "Оперные шедевры" во Дворце международных форумов "Узбекистан". Здесь выступят вокалисты Государственного академического Большого театра России, Государственного академического Мариинского театра, Московского музыкального театра "Геликон-Опера" и Королевского оперного театра Ковент-Гарден в сопровождении Национального симфонического оркестра Узбекистана под управлением Алибека Кабдурахманова.Ожидается, что фестиваль "Мир искусства" станет традиционным и позволит узбекистанцам и гостям республики открывать новые грани российского искусства, а также знакомиться с выдающимися исполнителями и артистами.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

2025

Новости

