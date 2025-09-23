https://uz.sputniknews.ru/20250923/rossiya-festival-mir-iskusstv-tashkent-52184575.html
Россия привезла в Ташкент "Мир искусств" — видео
Sputnik Узбекистан
В программе – балет "Ромео и Джульетта", встреча с Кареном Шахназаровым, спектакль о Маяковском и Есенине, оперный гала-концерт с участием солистов ведущих мировых театров и танцы народов России.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/17/52187856_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ddf8b52112b23d72904be548c361df9.png
Первый Фестиваль российского искусства "Мир искусств" начался с блестящего балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" на сцене ташкентского ГАБТ имени Алишера Навои. Его представил Марийский государственный академический театр оперы и балета им. Эрика Сапаева, сообщает корреспондент Sputnik.Государственный ансамбль танца Республики Марий Эл во второй день фестиваля представил гостям программу, демонстрирующую разнообразие и богатство танцевальной культуры России.Кроме того, в рамках фестиваля пройдут встреча с Кареном Шахназаровым и презентация его фильма "Хитровка. Знак четырех" во Дворце кино имени Алишера Навои, и музыкально-литературный спектакль о Маяковском и Есенине в сопровождении органа и скрипки в Государственной консерватории Узбекистана.Особенным подарком для жителей и гостей Ташкента станет большой концерт "Оперные шедевры" во Дворце международных форумов "Узбекистан". Здесь выступят вокалисты Государственного академического Большого театра России, Государственного академического Мариинского театра, Московского музыкального театра "Геликон-Опера" и Королевского оперного театра Ковент-Гарден в сопровождении Национального симфонического оркестра Узбекистана под управлением Алибека Кабдурахманова.Ожидается, что фестиваль "Мир искусства" станет традиционным и позволит узбекистанцам и гостям республики открывать новые грани российского искусства, а также знакомиться с выдающимися исполнителями и артистами.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
Первый Фестиваль российского искусства "Мир искусств" начался с блестящего балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" на сцене ташкентского ГАБТ имени Алишера Навои. Его представил Марийский государственный академический театр оперы и балета им. Эрика Сапаева, сообщает корреспондент Sputnik.
"Великолепный спектакль: столько экспрессии и восторга! Балет "Ромео и Джульетта" мы смотрели в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. И сегодня тоже получили удовольствие от просмотра", — поделилась впечатлениями Юлия Тихомирова, приехавшая из Северной столицы РФ.
Государственный ансамбль танца Республики Марий Эл во второй день фестиваля представил гостям программу, демонстрирующую разнообразие и богатство танцевальной культуры России.
"Мы отдаем дань юбилею Республики Марий Эл — 105-й годовщине. Поэтому второй день также посвящен творчеству очень известного и любимого нами коллектива республики", — отметила президент Центра кинофестивалей и международных программ, заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Шумова.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдут встреча с Кареном Шахназаровым и презентация его фильма "Хитровка. Знак четырех" во Дворце кино имени Алишера Навои, и музыкально-литературный спектакль о Маяковском и Есенине в сопровождении органа и скрипки в Государственной консерватории Узбекистана.
Особенным подарком для жителей и гостей Ташкента станет большой концерт "Оперные шедевры" во Дворце международных форумов "Узбекистан". Здесь выступят вокалисты Государственного академического Большого театра России, Государственного академического Мариинского театра, Московского музыкального театра "Геликон-Опера" и Королевского оперного театра Ковент-Гарден в сопровождении Национального симфонического оркестра Узбекистана под управлением Алибека Кабдурахманова.
Ожидается, что фестиваль "Мир искусства" станет традиционным и позволит узбекистанцам и гостям республики открывать новые грани российского искусства, а также знакомиться с выдающимися исполнителями и артистами.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
.