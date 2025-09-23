Узбекистан
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Российские бойцы освободили Переездное в ДНР
Российские бойцы освободили Переездное в ДНР
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Южной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Российская армия освободила Переездное в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря "Южной" группировке войск.Также подразделения ГрВ "Юг" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Николайполье, Федоровка, Майское, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли:
15:03 23.09.2025 (обновлено: 15:08 23.09.2025)
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Южной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Российская армия освободила Переездное в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря "Южной" группировке войск.
"Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Переездное Донецкой Народной Республики и продолжают уничтожение противника, окруженного в районе населенного пункта Клебан-Бык Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Также подразделения ГрВ "Юг" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Николайполье, Федоровка, Майское, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли:
до 250 военнослужащих;
четыре боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты "Bradley" и бронетранспортер М113 производства США;
12 автомобилей;
четыре орудия полевой артиллерии;
станцию радиоэлектронной борьбы;
четыре склада боеприпасов и материальных средств.
