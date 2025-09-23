https://uz.sputniknews.ru/20250923/tashkent-ict-week-uzbekistan-2025-52186373.html

В Ташкенте стартовала ICT Week Uzbekistan 2025

В Ташкенте стартовала ICT Week Uzbekistan 2025

Sputnik Узбекистан

Программа включает международные форумы, саммиты, конференции, а также выставку ICT Expo 2025.

2025-09-23T18:33+0500

2025-09-23T18:33+0500

2025-09-23T18:33+0500

эксклюзив

узбекистан

ташкент

информационные технологии

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/17/52181491_1:0:1743:980_1920x0_80_0_0_df56435e88dd1a1abf282aefa587544f.png

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В столице Узбекистана открылась неделя информационно-коммуникационных технологий ICT Week Uzbekistan 2025, сообщает корреспондент Sputnik.В мероприятиях участвуют представители более 50 стран и свыше 20 официальных делегаций. Программа включает международные форумы, саммиты, конференции, а также выставку ICT Expo 2025. Экспозиция разместится на 15 тыс. кв. м и представит решения в области искусственного интеллекта, цифровой трансформации и новых технологий. Запланированы также выставка IT-образования и церемония награждения Global Startup Awards от IT Park.На открытии министр цифровых технологий Шерзод Шерматов сообщил, что объем венчурных инвестиций в стартапы в Узбекистане в 2025 году превысил $300 млн. По его словам, число IT-специалистов выросло с 5 тыс. в 2017 году до 120 тыс. в 2025, а к 2030 году планируется довести этот показатель до 300 тыс.Министр также отметил, что готов рассматривать предложения по увеличению экспорта.На ICT Week также анонсировали новый продукт — голосовой помощник "Алиса" от Яндекса, говорящий на узбекском языке. Ассистент может отвечать на вопросы, сообщать прогноз погоды, управлять "умным домом" и запускать детские сказки. Перевести "Алису" на узбекский можно в настройках "умных колонок".О перспективах отрасли рассказал сооснователь и операционный директор Uzum Роман Лаврентьев. Он напомнил, что еще несколько лет назад онлайн-торговлю в Узбекистане воспринимали скептически, однако спрос со стороны молодого поколения дал мощный толчок цифровым сервисам.По его словам, внимания также требует подготовка специалистов.Неделя информационно-коммуникационных технологий ICT Week Uzbekistan 2025 продлится до 26 сентября.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент ict week uzbekistan 2025