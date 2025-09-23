Узбекистан
В Ташкенте стартовала ICT Week Uzbekistan 2025
В Ташкенте стартовала ICT Week Uzbekistan 2025
Программа включает международные форумы, саммиты, конференции, а также выставку ICT Expo 2025.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В столице Узбекистана открылась неделя информационно-коммуникационных технологий ICT Week Uzbekistan 2025, сообщает корреспондент Sputnik.В мероприятиях участвуют представители более 50 стран и свыше 20 официальных делегаций. Программа включает международные форумы, саммиты, конференции, а также выставку ICT Expo 2025. Экспозиция разместится на 15 тыс. кв. м и представит решения в области искусственного интеллекта, цифровой трансформации и новых технологий. Запланированы также выставка IT-образования и церемония награждения Global Startup Awards от IT Park.На открытии министр цифровых технологий Шерзод Шерматов сообщил, что объем венчурных инвестиций в стартапы в Узбекистане в 2025 году превысил $300 млн. По его словам, число IT-специалистов выросло с 5 тыс. в 2017 году до 120 тыс. в 2025, а к 2030 году планируется довести этот показатель до 300 тыс.Министр также отметил, что готов рассматривать предложения по увеличению экспорта.На ICT Week также анонсировали новый продукт — голосовой помощник "Алиса" от Яндекса, говорящий на узбекском языке. Ассистент может отвечать на вопросы, сообщать прогноз погоды, управлять "умным домом" и запускать детские сказки. Перевести "Алису" на узбекский можно в настройках "умных колонок".О перспективах отрасли рассказал сооснователь и операционный директор Uzum Роман Лаврентьев. Он напомнил, что еще несколько лет назад онлайн-торговлю в Узбекистане воспринимали скептически, однако спрос со стороны молодого поколения дал мощный толчок цифровым сервисам.По его словам, внимания также требует подготовка специалистов.Неделя информационно-коммуникационных технологий ICT Week Uzbekistan 2025 продлится до 26 сентября.
Программа включает международные форумы, саммиты, конференции, а также выставку ICT Expo 2025.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В столице Узбекистана открылась неделя информационно-коммуникационных технологий ICT Week Uzbekistan 2025, сообщает корреспондент Sputnik.
В мероприятиях участвуют представители более 50 стран и свыше 20 официальных делегаций. Программа включает международные форумы, саммиты, конференции, а также выставку ICT Expo 2025. Экспозиция разместится на 15 тыс. кв. м и представит решения в области искусственного интеллекта, цифровой трансформации и новых технологий. Запланированы также выставка IT-образования и церемония награждения Global Startup Awards от IT Park.
На открытии министр цифровых технологий Шерзод Шерматов сообщил, что объем венчурных инвестиций в стартапы в Узбекистане в 2025 году превысил $300 млн. По его словам, число IT-специалистов выросло с 5 тыс. в 2017 году до 120 тыс. в 2025, а к 2030 году планируется довести этот показатель до 300 тыс.
"Наша задача заключалась в том, чтобы создавать высокооплачиваемые рабочие места внутри страны и привлекать компании в Узбекистан. Сегодня мы видим результаты этого подхода: страна стала одной из самых быстрорастущих не только в регионе, но и в мире", — сказал он.
Министр также отметил, что готов рассматривать предложения по увеличению экспорта.
"Если у кого-нибудь будут предложения по этому поводу, я доступен, чтобы выслушать их 24/7", — сказал глава Минцифры.
На ICT Week также анонсировали новый продукт — голосовой помощник "Алиса" от Яндекса, говорящий на узбекском языке. Ассистент может отвечать на вопросы, сообщать прогноз погоды, управлять "умным домом" и запускать детские сказки. Перевести "Алису" на узбекский можно в настройках "умных колонок".
О перспективах отрасли рассказал сооснователь и операционный директор Uzum Роман Лаврентьев. Он напомнил, что еще несколько лет назад онлайн-торговлю в Узбекистане воспринимали скептически, однако спрос со стороны молодого поколения дал мощный толчок цифровым сервисам.
"Сегодня мы видим большой прогресс: вопросы с доставкой удалось решить, но остается задача развития IT-инфраструктуры. Я уверен, что в ближайшие два–два с половиной года искусственный интеллект изменит каждую технологическую компанию. Для этого важно заранее готовить базу и объединять ресурсы", — отметил Лаврентьев.
По его словам, внимания также требует подготовка специалистов.
"В нашей компании работает 12 тыс. сотрудников, но мы все равно чувствуем нехватку талантов. Потенциал огромный, и инновации должны приходить в страну быстрее", — подытожил он.
Неделя информационно-коммуникационных технологий ICT Week Uzbekistan 2025 продлится до 26 сентября.
