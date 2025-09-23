https://uz.sputniknews.ru/20250923/tashkent-tsentralnoaziatskiy-chempionat-po-badmintonu-52178842.html
В турнире участвовали 97 спортсменов из 7 стран: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Монголии и Ирана.
В столице Узбекистана завершился молодежный чемпионат Центральной Азии по бадминтону. Организованный Федерацией бадминтона республики он стал одним из крупнейших соревнований региона. Чемпионат проводится с 2022 года, Узбекистан принял его впервые. В турнире участвовали 97 спортсменов из 7 стран: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Монголии и Ирана. Национальную сборную Узбекистана представляли 27 спортсменов — 14 мужчин и 13 женщин. Спортсмены соревновались в командном, одиночном, парном и микст направлениях.Все турниры проходили в спорткомплексе Ташкентского государственного экономического университета. На протяжении недели участники показывали захватывающую игру с яркими рекордами и незабываемыми эмоциями.По завершении турнира состоялась церемония награждения. В ней приняли участие председатель Комитета по развитию бадминтона в Азии Важид Али Чаудхари, первый замминистра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Обиджон Кудратов и другие организаторы, которые вручили победителям золотые, серебряные и бронзовые медали, а также ценные подарки.В командных соревнованиях в категории до 15 и до 23 лет победителями стали узбекистанцы, а в категории до 17 лет лучшие результаты показала сборная Казахстана. Сборная Ирана продемонстрировала блестящую игру, завоевав золото в одиночном, парном мужском и женском разрядах в трех возрастных категориях.По итогам соревнований сборная Узбекистана завоевала 2 золотые, 7 серебряных и 10 бронзовых наград. В медальном зачете узбекистанцы заняли второе место, уступив лишь команде Ирана.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
Чемпионат ЦА по бадминтону собрал в Ташкенте лучших игроков — видео
17:10 23.09.2025 (обновлено: 17:24 23.09.2025)
Эксклюзив
В турнире участвовали 97 спортсменов из 7 стран: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Монголии и Ирана.
В столице Узбекистана завершился молодежный чемпионат Центральной Азии по бадминтону. Организованный Федерацией бадминтона республики он стал одним из крупнейших соревнований региона. Чемпионат проводится с 2022 года, Узбекистан принял его впервые.
"Данный турнир традиционно проводится в двух категориях, но в Узбекистане это первый опыт, когда была добавлена третья категория. Ранее он проводился среди спортсменов до 15 и 17 лет. Но в этом году мы решили включить спортсменов младше 23 лет в отдельную категорию, чтобы охватить больше участников", — отметил член исполкома Комитета по развитию бадминтона в Азии, президент Федерации бадминтона Таджикистана Кабир Джуразода.
В турнире участвовали 97 спортсменов из 7 стран: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Монголии и Ирана. Национальную сборную Узбекистана представляли 27 спортсменов — 14 мужчин и 13 женщин. Спортсмены соревновались в командном, одиночном, парном и микст направлениях.
Все турниры проходили в спорткомплексе Ташкентского государственного экономического университета. На протяжении недели участники показывали захватывающую игру с яркими рекордами и незабываемыми эмоциями.
По завершении турнира состоялась церемония награждения. В ней приняли участие председатель Комитета по развитию бадминтона в Азии Важид Али Чаудхари, первый замминистра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Обиджон Кудратов и другие организаторы, которые вручили победителям золотые, серебряные и бронзовые медали, а также ценные подарки.
В командных соревнованиях в категории до 15 и до 23 лет победителями стали узбекистанцы, а в категории до 17 лет лучшие результаты показала сборная Казахстана. Сборная Ирана продемонстрировала блестящую игру, завоевав золото в одиночном, парном мужском и женском разрядах в трех возрастных категориях.
"Конечно, не во всех играх удалось продемонстрировать то, что умею. Заняла второе место в женском одиночном и женском парном разрядах, а в командной и микст игре мы стали первыми. Это неплохой результат, но есть к чему стремиться и над чем работать", — поделилась эмоциями спортсменка из Узбекистана София Закирова.
По итогам соревнований сборная Узбекистана завоевала 2 золотые, 7 серебряных и 10 бронзовых наград. В медальном зачете узбекистанцы заняли второе место, уступив лишь команде Ирана.
.