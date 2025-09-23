https://uz.sputniknews.ru/20250923/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-52167470.html

Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика

Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

Главными торговыми партнерами республики по итогам января – августа 2025-го остаются Китай и Россия

2025-09-23T11:30+0500

2025-09-23T11:30+0500

2025-09-23T11:31+0500

инфографика

торговля

статистика

китай

россия

узбекистан

товарооборот

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/17/52167695_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_413f8a7be041196c51f7fbdcbbd850f6.png

По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе – августе этого года внешнеторговый оборот республики составил $51,44 млрд, увеличившись на 19,8% ($8,5 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Объем экспорта из Узбекистана по итогам 8 месяцев 2025-го увеличился на 31,3% – до $22,98 млрд, а импорта – на 11,8%, до $24,29 млрд.В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму $5,47 млрд.Узбекистан осуществляет торговые отношения с 200 странами. Главными торговыми партнерами республики по итогам января – августа этого года остаются Китай (18,9%) и Россия (16,1%). Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

инфографика внешнеторговый оборот узбекистан страны китай россия