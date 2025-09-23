https://uz.sputniknews.ru/20250923/uzbekistan-uchastvuet-v-iii-mejparlamentskom-forume-gosudarstv-tsa-52170467.html

Делегация Узбекистана участвует в III Межпарламентском форуме государств ЦА

Стороны обсуждают в Бишкеке вопросы обеспечения устойчивого экономического роста, регулирования миграционных процессов и развития цифровой среды путем укрепления межпарламентского сотрудничества государств региона

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой участвует в III Межпарламентском форуме государств Центральной Азии, который проходит в столице Кыргызстана Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты. Тема встречи — "Парламенты стран Центральной Азии: эффективные решения для всестороннего развития региона". Речь идет об обеспечении устойчивого экономического роста, регулировании миграционных процессов и развитии цифровой среды путем укрепления межпарламентского сотрудничества государств ЦА. В рамках форума приняли Бишкекскую декларацию.Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу отметил важность каждого озвученного на Межпарламентском форуме предложения и добавил, что мероприятиее достигло своей цели.Также запланировано проведение ряда двусторонних встреч Танзилы Нарбаевой с представителями высших законодательных органов для обсуждения актуальных вопросов регионального взаимодействия, парламентской дипломатии и поддержки совместных инициатив, добавили в пресс-службе. Предыдущие форумы принимали Казахстан в 2023 и Узбекистан в 2024 году.

