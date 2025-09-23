https://uz.sputniknews.ru/20250923/uzbekistan-uchastvuet-v-iii-mejparlamentskom-forume-gosudarstv-tsa-52170467.html
Делегация Узбекистана участвует в III Межпарламентском форуме государств ЦА
Делегация Узбекистана участвует в III Межпарламентском форуме государств ЦА
Sputnik Узбекистан
Стороны обсуждают в Бишкеке вопросы обеспечения устойчивого экономического роста, регулирования миграционных процессов и развития цифровой среды путем укрепления межпарламентского сотрудничества государств региона
2025-09-23T12:00+0500
2025-09-23T12:00+0500
2025-09-23T12:35+0500
политика
парламент
центральная азия
форум
бишкек
кыргызстан
делегация
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/17/52169983_110:0:2030:1080_1920x0_80_0_0_0e8c91f94bcbf8840eeb6451d35f51ec.jpg
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой участвует в III Межпарламентском форуме государств Центральной Азии, который проходит в столице Кыргызстана Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты. Тема встречи — "Парламенты стран Центральной Азии: эффективные решения для всестороннего развития региона". Речь идет об обеспечении устойчивого экономического роста, регулировании миграционных процессов и развитии цифровой среды путем укрепления межпарламентского сотрудничества государств ЦА. В рамках форума приняли Бишкекскую декларацию.Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу отметил важность каждого озвученного на Межпарламентском форуме предложения и добавил, что мероприятиее достигло своей цели.Также запланировано проведение ряда двусторонних встреч Танзилы Нарбаевой с представителями высших законодательных органов для обсуждения актуальных вопросов регионального взаимодействия, парламентской дипломатии и поддержки совместных инициатив, добавили в пресс-службе. Предыдущие форумы принимали Казахстан в 2023 и Узбекистан в 2024 году.
центральная азия
бишкек
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/17/52169983_188:0:1628:1080_1920x0_80_0_0_a6195b5e3098dbed1a8bff92cad049b8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
делегация узбекистан парламент форум центральная азия
делегация узбекистан парламент форум центральная азия
Делегация Узбекистана участвует в III Межпарламентском форуме государств ЦА
12:00 23.09.2025 (обновлено: 12:35 23.09.2025)
Стороны обсуждают в Бишкеке вопросы обеспечения устойчивого экономического роста, регулирования миграционных процессов и развития цифровой среды путем укрепления межпарламентского сотрудничества государств региона.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой участвует в III Межпарламентском форуме государств Центральной Азии, который проходит в столице Кыргызстана Бишкеке. Об этом сообщает
пресс-служба верхней палаты.
Тема встречи — "Парламенты стран Центральной Азии: эффективные решения для всестороннего развития региона".
Речь идет об обеспечении устойчивого экономического роста, регулировании миграционных процессов и развитии цифровой среды путем укрепления межпарламентского сотрудничества государств ЦА.
В рамках форума приняли
Бишкекскую декларацию.
Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу отметил важность каждого озвученного на Межпарламентском форуме предложения и добавил, что мероприятиее достигло своей цели.
"Мы обменялись мнениями о том, как мы можем совместными усилиями обеспечить стабильность в регионе и внести вклад в развитие пяти соседних стран. Каждый поднятый вопрос учтен и включен в Бишкекскую декларацию. Я убежден, что данная декларация позволит расширить диалог между парламентами государств Центральной Азии и станет главной дорожной картой для регионального единства", — сказал он.
Также запланировано проведение ряда двусторонних встреч Танзилы Нарбаевой с представителями высших законодательных органов для обсуждения актуальных вопросов регионального взаимодействия, парламентской дипломатии и поддержки совместных инициатив, добавили в пресс-службе.
Предыдущие форумы принимали Казахстан в 2023 и Узбекистан в 2024 году.