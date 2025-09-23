https://uz.sputniknews.ru/20250923/uzbekistan-zakupit-u-boeing-22-samoleta-modeli-787-9-dreamliner-52166472.html

Узбекистан закупит у Boeing 22 самолета модели 787-9 Dreamliner

Поставки начнутся с 2031 года и, по словам президента США Дональда Трампа, обойдутся национальной авиакомпании республики в $8 млрд

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Узбекистан закупит у Boeing 22 самолета модели 787-9 Dreamliner, сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика. Сделка, заключенная Uzbekistan Airways, является частью долгосрочной программы модернизации флота и наращивания дальнемагистральных мощностей авиакомпании. В ходе рабочего визита в США глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом компании Boeing Global Брэнданом Нэльсоном. Стороны подчеркнули важность своевременной реализации документов, подписанных в ходе нынешнего визита: нового контракта на поставку самолетов Boeing и соглашения о долгосрочном сотрудничестве. По словам президента США Дональда Трампа, 22 самолета Dreamliner 787 обойдутся Uzbekistan Airways в $8 млрд. Эта сделка позволит создать более 35 тыс. рабочих мест в США. Uzbekistan Airways успешно эксплуатирует самолеты семейства Boeing 787 уже 10 лет. Dreamliner — основа межконтинентальной маршрутной сети авиакомпании и ключевой инструмент подключения Узбекистана к мировым рынкам. Расширение парка широкофюзеляжных самолетов позволит Uzbekistan Airways увеличить пассажирские емкости на ключевых направлениях, повысить устойчивость расписания и гибко развивать сеть маршрутов, соединяя Центральную Азию с Северной Америкой, Европой, Ближним Востоком и Азиатско-Тихоокеанским регионом, добавили в пресс-службе.

