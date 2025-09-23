https://uz.sputniknews.ru/20250923/uzbekistan-zakupit-u-boeing-22-samoleta-modeli-787-9-dreamliner-52166472.html
Узбекистан закупит у Boeing 22 самолета модели 787-9 Dreamliner
Поставки начнутся с 2031 года и, по словам президента США Дональда Трампа, обойдутся национальной авиакомпании республики в $8 млрд
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Узбекистан закупит у Boeing 22 самолета модели 787-9 Dreamliner, сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика. Сделка, заключенная Uzbekistan Airways, является частью долгосрочной программы модернизации флота и наращивания дальнемагистральных мощностей авиакомпании. В ходе рабочего визита в США глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом компании Boeing Global Брэнданом Нэльсоном. Стороны подчеркнули важность своевременной реализации документов, подписанных в ходе нынешнего визита: нового контракта на поставку самолетов Boeing и соглашения о долгосрочном сотрудничестве. По словам президента США Дональда Трампа, 22 самолета Dreamliner 787 обойдутся Uzbekistan Airways в $8 млрд. Эта сделка позволит создать более 35 тыс. рабочих мест в США. Uzbekistan Airways успешно эксплуатирует самолеты семейства Boeing 787 уже 10 лет. Dreamliner — основа межконтинентальной маршрутной сети авиакомпании и ключевой инструмент подключения Узбекистана к мировым рынкам. Расширение парка широкофюзеляжных самолетов позволит Uzbekistan Airways увеличить пассажирские емкости на ключевых направлениях, повысить устойчивость расписания и гибко развивать сеть маршрутов, соединяя Центральную Азию с Северной Америкой, Европой, Ближним Востоком и Азиатско-Тихоокеанским регионом, добавили в пресс-службе.
"Национальный авиаперевозчик Республики Узбекистан, авиакомпания Uzbekistan Airways, подписала твердый контракт с компанией Boeing на поставку 14 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner и 8 воздушных судов данного типа опционом. Поставки начнутся с 2031 года", — говорится в сообщении.
По словам президента США Дональда Трампа, 22 самолета Dreamliner 787 обойдутся Uzbekistan Airways в $8 млрд. Эта сделка позволит создать более 35 тыс. рабочих мест в США.
"Президент Мирзиёев — человек слова, и мы продолжим совместную работу над многими другими вопросами! Благодарю за ваше внимание к этому делу", — написал Трамп в соцсетях.
Uzbekistan Airways успешно эксплуатирует самолеты семейства Boeing 787 уже 10 лет. Dreamliner — основа межконтинентальной маршрутной сети авиакомпании и ключевой инструмент подключения Узбекистана к мировым рынкам.
Расширение парка широкофюзеляжных самолетов позволит Uzbekistan Airways увеличить пассажирские емкости на ключевых направлениях, повысить устойчивость расписания и гибко развивать сеть маршрутов, соединяя Центральную Азию с Северной Америкой, Европой, Ближним Востоком и Азиатско-Тихоокеанским регионом, добавили в пресс-службе.