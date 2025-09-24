https://uz.sputniknews.ru/20250924/delegatsiya-uzbekistana-pribyla-v-azerbaydjan-na-igry-sng--52202488.html

Соревнования пройдут в семи городах. РУз представляют 254 спортсмена, которые выступят в 23 видах спорта

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Делегация Узбекистана прибыла в Азербайджан на Игры СНГ, сообщает АЗЕРТАДЖ.Республику представляют 254 спортсмена.III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус "Спортивной столицы Содружества Независимых Государств", Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.В соревнованиях также примут участие спортсмены из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, и Туркменистана. Медали разыграют в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.По итогам жеребьевки футбольных соревнований, сборная Азербайджана (U-16) в группе A сыграет с командами Таджикистана и Кыргызстана.В группе B встретятся сборные Беларуси, России и Узбекистана (U-16). В частности, Узбекистан сыграет с Россией 1 октября.

