Итоги второго дня ICT Week Uzbekistan 2025
© SputnikВ Ташкенте проходит ICT Week Uzbekistan 2025
© Sputnik
В столице Узбекистана проходит неделя информационно-коммуникационных технологий ICT Week Uzbekistan.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Второй день ICT Week Uzbekistan 2025 посвятили вопросам инвестиций, развитию IT-сферы и внедрению искусственного интеллекта, сообщает корреспондент Sputnik.
Замминистра цифровых технологий Рустам Каримджонов отметил, что IT-специалисты республики сегодня работают удаленно более чем в 100 странах.
"Специалисты из Узбекистана уже трудятся в IT-направлении, не выезжая из страны. Теперь главная задача — помочь им зарабатывать больше", — сказал он.
При этом Каримджонов подчеркнул, что путь в профессию требует усилий.
"Не стоит думать, что после шестимесячных курсов можно сразу выйти на рынок и стабильно зарабатывать. IT-сфера требует постоянного развития и новых навыков. Только тогда вы будете востребованы", — предупредил он.
Глава департамента офиса инвестиционных проектов Акбарходжа Акрамходжаев в своем выступлении сделал акцент на инвестициях.
"Мы не ограничиваемся какими-то рамками и не вовлечены в политику. Узбекистан входит в число самых безопасных стран мира, что делает его благоприятным местом для инвестиций", — отметил он.
По словам Акрамходжаева, за последние три года только в сфере ИКТ удалось привлечь почти $3 млрд прямых инвестиций. В целом в 2024 году в это направление в Узбекистане инвестировали $35 млрд, что составляет почти 10% от общего объема вложений.
"Потенциал еще выше благодаря развитию искусственного интеллекта и новых технологий", — добавил он.
Речь шла и о социальной сфере.
"Участие (IT-сектора — прим. ред.) в высшем образовании утроилось — с 9% до 25%, в дошкольном выросло с 25% до 50%. Мы заключили торговые соглашения с 47 странами и создали единый реестр льгот для иностранных инвесторов", — подчеркнул спикер.
Также он отметил роль человеческого капитала.
"В Узбекистане проживает 38 млн человек, средний возраст — 29 лет, более 60% — трудоспособные граждане. Ежегодно школу оканчивает более миллиона выпускников, из них 30 тыс. — IT-специалисты. Это одна из самых молодых и динамичных рабочих сил в регионе", — сообщил он.
Отдельно Акбарходжа Акрамходжаев выделил успехи IT-сектора.
"В 2024 году экспорт IT Park достиг $344 млн, увеличившись в 11 раз всего за несколько лет. Сегодня 44% экспорта идет в Америку, 24% — в Европу, 20% — в СНГ. Узбекистан — не самый дешевый вариант, но это самый разумный и надежный выбор для инвесторов".
О цифровых продуктах рассказал руководитель мобильной разработки Yandex Геннадий Евстратов. Он подчеркнул, что компания стремится адаптировать технологии под родной язык страны.
"В Узбекистане были запущены Алиса и AI Search на узбекском языке. Мы перевели более 12 млн страниц из Wikipedia, Stack Overflow и других ресурсов, чтобы сократить разрыв между людьми и технологиями", — поделился он.
По словам специалиста, родной язык играет ключевую роль.
"Основной язык научно-технического прогресса — английский, и с этим спорить нельзя. Если вы не знаете английский, вы оказываетесь вне прогресса. Однако мы создаем AI-модели на родных языках стран, сокращаем этот разрыв и даем каждому доступ к новейшей информации и возможностям", — заключил Евстратов.