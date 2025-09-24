https://uz.sputniknews.ru/20250924/itogi-vtorogo-dnya-ict-week-uzbekistan-2025-52221859.html

Итоги второго дня ICT Week Uzbekistan 2025

Итоги второго дня ICT Week Uzbekistan 2025

Sputnik Узбекистан

В столице Узбекистана открылась неделя информационно-коммуникационных технологий ICT Week Uzbekistan

2025-09-24T18:45+0500

2025-09-24T18:45+0500

2025-09-24T18:45+0500

эксклюзив

узбекистан

ташкент

информационные технологии

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/18/52219702_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_88d7bfe70e5ffa80a7b6dfd3bed1ddd2.jpg

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Второй день ICT Week Uzbekistan 2025 посвятили вопросам инвестиций, развитию IT-сферы и внедрению искусственного интеллекта, сообщает корреспондент Sputnik.Замминистра цифровых технологий Рустам Каримджонов отметил, что IT-специалисты республики сегодня работают удаленно более чем в 100 странах.При этом Каримджонов подчеркнул, что путь в профессию требует усилий.Глава департамента офиса инвестиционных проектов Акбарходжа Акрамходжаев в своем выступлении сделал акцент на инвестициях.По словам Акрамходжаева, за последние три года только в сфере ИКТ удалось привлечь почти $3 млрд прямых инвестиций. В целом в 2024 году в это направление в Узбекистане инвестировали $35 млрд, что составляет почти 10% от общего объема вложений.Речь шла и о социальной сфере.Также он отметил роль человеческого капитала.Отдельно Акбарходжа Акрамходжаев выделил успехи IT-сектора.О цифровых продуктах рассказал руководитель мобильной разработки Yandex Геннадий Евстратов. Он подчеркнул, что компания стремится адаптировать технологии под родной язык страны.По словам специалиста, родной язык играет ключевую роль."Основной язык научно-технического прогресса — английский, и с этим спорить нельзя. Если вы не знаете английский, вы оказываетесь вне прогресса. Однако мы создаем AI-модели на родных языках стран, сокращаем этот разрыв и даем каждому доступ к новейшей информации и возможностям", — заключил Евстратов.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

узбекистан ict week 2025 инвестиции экспорт