Узбекистан и МАГАТЭ будут вместе бороться с засолением почв
Ожидают, что применение современных технологий позволит повысить плодородие земель и увеличить урожайность сельхозкультур.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Узбекистан и МАГАТЭ запускают совместный проект по борьбе с засолением почв, сообщает ИА "Дунё".В рамках проекта в течение пяти лет в республике проведут полевой эксперимент в системе севооборота хлопок–пшеница–кукуруза с использованием полигалита. Это инновационное природное минеральное удобрение, богатое калием, кальцием, магнием и серой и при этом имеющее низкое содержание хлоридов.Стороны ожидают, что применение современных технологий позволит повысить плодородие почв и увеличить урожайность сельхозкультур. В дальнейшем планируют подготовить практические рекомендации для фермеров.Напомним, что расширение сотрудничества в данной сфере обсудили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в декабре 2024 года в Ташкенте.
Узбекистан и МАГАТЭ будут вместе бороться с засолением почв
16:05 24.09.2025 (обновлено: 16:12 24.09.2025)
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik.
Узбекистан и МАГАТЭ запускают совместный проект по борьбе с засолением почв, сообщает
ИА "Дунё".
"Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) совместно с Центром анализа состава, репозитория и качества почвы при министерстве сельского хозяйства Узбекистана приступают к реализации совместного исследовательского проекта, направленного на разработку устойчивых методов ведения сельского хозяйства и снижение уровня засоленности почв", — говорится в сообщении.
В рамках проекта в течение пяти лет в республике проведут полевой эксперимент в системе севооборота хлопок–пшеница–кукуруза с использованием полигалита. Это инновационное природное минеральное удобрение, богатое калием, кальцием, магнием и серой и при этом имеющее низкое содержание хлоридов.
Стороны ожидают, что применение современных технологий позволит повысить плодородие почв и увеличить урожайность сельхозкультур. В дальнейшем планируют подготовить практические рекомендации для фермеров.
"Реализация проекта станет важным шагом к укреплению научного и практического сотрудничества между Узбекистаном и МАГАТЭ, а также внесет значительный вклад в решение одной из ключевых экологических проблем страны — засоления земель", — говорится в сообщении.
Напомним, что расширение сотрудничества в данной сфере обсудили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в декабре 2024 года в Ташкенте.