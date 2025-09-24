https://uz.sputniknews.ru/20250924/uzbekistan-magate-borba-pochvy-zasoleniye-52212741.html

Узбекистан и МАГАТЭ будут вместе бороться с засолением почв

Ожидают, что применение современных технологий позволит повысить плодородие земель и увеличить урожайность сельхозкультур.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Узбекистан и МАГАТЭ запускают совместный проект по борьбе с засолением почв, сообщает ИА "Дунё".В рамках проекта в течение пяти лет в республике проведут полевой эксперимент в системе севооборота хлопок–пшеница–кукуруза с использованием полигалита. Это инновационное природное минеральное удобрение, богатое калием, кальцием, магнием и серой и при этом имеющее низкое содержание хлоридов.Стороны ожидают, что применение современных технологий позволит повысить плодородие почв и увеличить урожайность сельхозкультур. В дальнейшем планируют подготовить практические рекомендации для фермеров.Напомним, что расширение сотрудничества в данной сфере обсудили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в декабре 2024 года в Ташкенте.

