https://uz.sputniknews.ru/20250924/zelenskiy-nashel-klyuch-k-trampu-ukraina-vernetsya-k-granitsam-1991-goda-52200977.html

Зеленский нашел ключ к Трампу: Украина вернется к границам 1991 года

Зеленский нашел ключ к Трампу: Украина вернется к границам 1991 года

Sputnik Узбекистан

Президент США Дональд Трамп является верным последователем идеологии древнефригийского царя Мидаса, который шел по жизни, превращая в золото все, к чему... 24.09.2025, Sputnik Узбекистан

2025-09-24T17:05+0500

2025-09-24T17:05+0500

2025-09-24T17:05+0500

колумнисты

в мире

сша

россия

украина

дональд трамп

оон

нато

генеральная ассамблея оон

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/18/52200815_0:14:1338:766_1920x0_80_0_0_6cc05014007bd8b18f6a0ca136da7e49.jpg

Президент США Дональд Трамп является верным последователем идеологии древнефригийского царя Мидаса, который шел по жизни, превращая в золото все, к чему прикасается, пишет колумнист РИА Новости.Вчера лучший специалист по пошлинам и тарифам сделал целый ряд громких заявлений — на трибуне Генассамблеи ООН, на полях Генассамблеи ООН и даже личные соцсети Трампа на некоторое время стали напоминать луга Генассамблеи ООН. Международные, политические, военные и прочие обозреватели, естественно, увидели в этих заявлениях, как в разводах кофейной гущи, всевозможные знамения и предсказания вплоть до скорой мировой войны с ядерным уклоном, но их истинный смысл, как обычно, свелся к одному — к деньгам.Выступая на ГА ООН, Трамп заявил, что:Половина семиминутной пресс-конференции после встречи Трампа с Зеленским была также посвящена отказу от русской нефти, в связи с чем нужно "поговорить с Орбаном", так как "есть альтернативные пути". Как известно из "Словаря крылатых слов и выражений Дональда Трампа", "альтернативные пути" означают "лучше покупайте у нас". Также было упомянуто повышение военных расходов НАТО до 5% от ВВП и то, что теперь европейцы платят США за оружие "триллионы долларов".После рекламы американского оружия с СПГ в ООН Трамп сделал перерыв на бургер и просто оторвался в своей соцсети Truth Social: "Я считаю, что Украина при поддержке Европейского союза находится в положении, чтобы сражаться и ВЕРНУТЬ всю свою территорию в прежних границах"; "С временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно"; "Россия уже три с половиной года ведет бессмысленную войну, которую реальная военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю. Это не делает России честь. На самом деле это скорее выставляет ее в роли "бумажного тигра"; "Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше!".На этом месте может показаться, что у кого-то где-то тихо и плавно поехала черепица, прихватив за собой шифер, профнастил и рубероид. С учетом катастрофической ситуации в ВСУ с мобилизацией и резервами на фоне огромных невосполнимых потерь (что признается абсолютно всеми аналитическими ресурсами на Западе), экономической черной дыры на Украине и планомерного испепеления нашими войсками тамошней инфраструктуры, наступление нужного масштаба и мощи (и то без малейшей гарантии) может быть проведено только всеми армиями стран НАТО вместе взятыми на одном театре военных действий. Никакое количество западной техники и боеприпасов сами по себе даже квадратного сантиметра земли не вернут.Для справки: в рамках провалившегося контрнаступления лета 2023 года ВСУ смогли собрать боеготовую и полностью вооруженную группировку в 160 тысяч человек. Что стало с этими людьми, известно всем, а лучше всех об этом с благодарностью вспоминают бродячие собаки и черви.Сейчас ситуация еще менее благоволит наступательным мриям Киева, а гипотетические натовские полчища будут уничтожены уже совершенно небратским способом, причем вместе со своими странами и за морями-океанами. Это ясно всем, кроме прибалтов. Даже в Reuters написали незадолго до встречи Зеленского и Трампа, что "Украину не ждет никаких чудес".Так что нет, Трамп совсем о другом.Внимание на экран: "В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие в НАТО, чтобы НАТО делало с ним то, что считает нужным. Удачи всем!"Посыл простой: Россия — бумажный тигр; у Киева есть все шансы и возможности победить; для этого Европе нужна самая малюсенькая малость: со страшной силой покупать американское оружие.Трампа вполне устраивает текущий характер конфликта и успокаивающий звон золотых сольдо за каждый патрон, снаряд и танк. Именно поэтому США не поддержали антироссийское заявление Киева и ряда стран ЕС перед началом Cовбеза ООН по Украине: им не нужна эскалация, проще сидеть в стороне и крутить ручку кассы.Косплеить царя Мидаса — это очень увлекательно, но стоит помнить и то, что он чуть не умер от голода, потому что от его прикосновений в золото превращалась даже пища. У легенды про Мидаса был счастливый конец, потому что он отказался от своего дара, потому что стал обычным человеком.Так что у Трампа варианты еще есть, но времени — все меньше.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

владимир зеленский дональд трамп украина границы