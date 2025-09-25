https://uz.sputniknews.ru/20250925/eksperty-uzbekistana-i-stran-eaes-opredelili-kontury-edinoy-sistemy-birjevyx-indikatorov-52228331.html

Эксперты Узбекистана и стран ЕАЭС определили контуры единой системы биржевых индикаторов

Представители бирж рассказали о практике и особенностях применения товарных индикаторов в государственном регулировании и бизнесе в своих странах

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Эксперты Узбекистана и стран ЕАЭС в ходе встречи в Москве определили контуры единой системы биржевых индикаторов, сообщает пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи."Практические аспекты расчета, распространения и применения биржевых ценовых индикаторов в странах ЕАЭС+ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Узбекистан) стали ключевыми вопросами заседания рабочей группы по формированию международной биржевой системы индикаторов товарных рынков. В мероприятии приняли участие представители аналитических служб Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), Кыргызской Фондовой Биржи (КФБ), Петербургской Биржи и Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ)", — говорится в сообщении.В рамках работы по унификации подходов к созданию международной системы индикаторов рассмотрели основные составляющие этой системы, особенности ее функционирования и взаимодействие бирж, вовлеченных в реализацию данного проекта.Кроме того, участники заседания обсудили перечень товаров, по которым будут рассчитываться индикаторы, взаимное признание национальных методологий расчета индикаторов и формат их публикации.Старший управляющий директор Петербургской Биржи Владлена Рубцова акцентировала внимание на обширном массиве данных, которым располагают биржи-участницы проекта. По ее словам, это не только информация по биржевому рынку, но и сведения о внебиржевой реализации биржевых товаров. Причем все эти данные основаны на реальных сделках.Представители бирж рассказали о практике и особенностях применения товарных индикаторов в государственном регулировании и бизнесе в своих странах.

