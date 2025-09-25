https://uz.sputniknews.ru/20250925/komitet-po-turizmu-uzbekistana-spetsnagrada-oon-52241793.html
Комитету по туризму Узбекистана вручили специальную награду ООН
Комитету по туризму Узбекистана вручили специальную награду ООН
Sputnik Узбекистан
Таким образом отметили уникальный, инновационный и актуальный туристический проект, который реализует ведомство
2025-09-25T18:00+0500
2025-09-25T18:00+0500
2025-09-25T18:00+0500
общество
туризм
проект
узбекистан
награда
оон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/19/52241951_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_023b4cec0fdf295a448c9908477e7818.jpg
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Комитет по туризму при Минэкологии Узбекистана удостоен специальной награды ООН Туризм, сообщает пресс-служба ведомства.Ее присуждают уникальным, инновационным и актуальным проектам, соответствующим критериям корпоративной и региональной социальной ответственности. Это закреплено в "Хартии глобальной этики туризма".Проект направлен на сохранение природы, традиций и культурного наследия, а также повышение привлекательности туристических направлений в сотрудничестве с государственным и частным секторами. В рамках инициативы предпринимают усилия по созданию рабочих мест, развитию устойчивого туризма и сельских территорий.В 2023 году туристическую деревню "Сентоб" в Узбекистане признали лучшей по версии UN Tourism. В ходе нынешней церемонии награждения этот проект вновь отметили, рекомендовав его другим странам в качестве модельного.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/19/52241951_192:0:1259:800_1920x0_80_0_0_2c770ef35d680633d26d30442c9a15b3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
комитет туризм узбекистан оон награда
комитет туризм узбекистан оон награда
Комитету по туризму Узбекистана вручили специальную награду ООН
Таким образом отметили уникальный, инновационный и актуальный туристический проект, который реализует ведомство.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
Комитет по туризму при Минэкологии Узбекистана удостоен специальной награды ООН Туризм, сообщает
пресс-служба ведомства.
Ее присуждают уникальным, инновационным и актуальным проектам, соответствующим критериям корпоративной и региональной социальной ответственности. Это закреплено в "Хартии глобальной этики туризма".
"В рамках международной туристической выставки “Tourism EXPO Japan-2025”, проходящей в Японии, состоялась церемония вручения специальной награды ООН Туризм. Комитет по туризму удостоен специальной награды ООН за проект "Туристические деревни – устойчивое развитие туризма", — говорится в сообщении.
Проект направлен на сохранение природы, традиций и культурного наследия, а также повышение привлекательности туристических направлений в сотрудничестве с государственным и частным секторами.
В рамках инициативы предпринимают усилия по созданию рабочих мест, развитию устойчивого туризма и сельских территорий.
В 2023 году туристическую деревню "Сентоб" в Узбекистане признали лучшей по версии UN Tourism. В ходе нынешней церемонии награждения этот проект вновь отметили, рекомендовав его другим странам в качестве модельного.