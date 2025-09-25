https://uz.sputniknews.ru/20250925/komitet-po-turizmu-uzbekistana-spetsnagrada-oon-52241793.html

Комитету по туризму Узбекистана вручили специальную награду ООН

Таким образом отметили уникальный, инновационный и актуальный туристический проект, который реализует ведомство

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Комитет по туризму при Минэкологии Узбекистана удостоен специальной награды ООН Туризм, сообщает пресс-служба ведомства.Ее присуждают уникальным, инновационным и актуальным проектам, соответствующим критериям корпоративной и региональной социальной ответственности. Это закреплено в "Хартии глобальной этики туризма".Проект направлен на сохранение природы, традиций и культурного наследия, а также повышение привлекательности туристических направлений в сотрудничестве с государственным и частным секторами. В рамках инициативы предпринимают усилия по созданию рабочих мест, развитию устойчивого туризма и сельских территорий.В 2023 году туристическую деревню "Сентоб" в Узбекистане признали лучшей по версии UN Tourism. В ходе нынешней церемонии награждения этот проект вновь отметили, рекомендовав его другим странам в качестве модельного.

