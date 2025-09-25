Час за закрытыми дверями: Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского кризиса

https://uz.sputniknews.ru/20250925/lavrov-rubio-peregovory-nyu-york-52232395.html
Sputnik Узбекистан
Переговоры прошли в Нью-Йорке "на полях" Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Переговоры прошли в Нью-Йорке "на полях" Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, за закрытыми дверями и продолжались один час.
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса в развитие пониманий, достигнутых в ходе российско-американской встречи на высшем уровне в Анкоридже. Подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок", — говорится в сообщении МИД РФ.
Глава российского внешнеполитического ведомства акцентировал готовность РФ придерживаться линии, выработанной лидерами двух стран на встрече на Аляске по Украине, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта.
Лавров подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта.
Глава МИД РФ и госсекретарь США "сверили часы" по комплексу двусторонних отношений, в том числе по перспективам восстановления общественно-политических контактов.
"Условлено продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США", — говорится в сообщении.
По итогам встречи у Лаврова не было пресс-подхода, ее итоги он описал без слов, одним поднятым вверх большим пальцем. Скриншот из видео опубликовало агентство Ruptly.