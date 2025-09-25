https://uz.sputniknews.ru/20250925/lavrov-rubio-peregovory-nyu-york-52232395.html

Час за закрытыми дверями: Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского кризиса

Час за закрытыми дверями: Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского кризиса

Переговоры прошли в Нью-Йорке "на полях" Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Госсекретарь США Марко Рубио обсудили урегулирование украинского кризиса, сообщает пресс-служба МИД РФ.Переговоры прошли в Нью-Йорке "на полях" Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, за закрытыми дверями и продолжались один час.Глава российского внешнеполитического ведомства акцентировал готовность РФ придерживаться линии, выработанной лидерами двух стран на встрече на Аляске по Украине, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта.Лавров подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта.Глава МИД РФ и госсекретарь США "сверили часы" по комплексу двусторонних отношений, в том числе по перспективам восстановления общественно-политических контактов. По итогам встречи у Лаврова не было пресс-подхода, ее итоги он описал без слов, одним поднятым вверх большим пальцем. Скриншот из видео опубликовало агентство Ruptly.

