https://uz.sputniknews.ru/20250925/obnadejivayuschiy-jest-lavrov-dal-zapadu-povod-zadumatsya-52229159.html

"Обнадеживающий жест". Лавров дал Западу повод задуматься

"Обнадеживающий жест". Лавров дал Западу повод задуматься

Sputnik Узбекистан

После выступления Дональда Трампа в ООН к встрече Сергея Лаврова с его американским коллегой Марко Рубио было приковано особое внимание. Она должна была стать... 25.09.2025, Sputnik Узбекистан

2025-09-25T17:05+0500

2025-09-25T17:05+0500

2025-09-25T17:05+0500

колумнисты

в мире

сша

вашингтон

москва

дональд трамп

сергей лавров

евросоюз

оон

всу

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/19/52228937_278:500:3031:2048_1920x0_80_0_0_e688d519387fff6a37a5be3ed5b546b0.jpg

После выступления Дональда Трампа в ООН к встрече Сергея Лаврова с его американским коллегой Марко Рубио было приковано особое внимание. Она должна была стать ответом на повисший в воздухе вопрос: что означает столь радикальная смена тональности президента США в украинском вопросе?Фотография Лаврова с большим пальцем вверх, облетевшая соцсети и СМИ сразу после встречи, оказалась гораздо красноречивее сдержанного отчета внешнеполитического ведомства. В российском МИД заявили о том, что стороны договорились продолжать работу по восстановлению работы дипмиссий и нормализации отношений.Конечно, о подлинном смысле жеста министра можно лишь догадываться, но, судя по всему, реакция Москвы на прозвучавшие днем ранее заявления Трампа довольно сдержанная. И это объяснимо. Вашингтон меняет тональность, но не позицию. Истории про разорванную в клочья экономику мы привыкли слышать и от европейцев, и от предшественников команды Трампа. А отказ от энергоресурсов ЕС невозможен из-за наиболее преданных союзников американского президента. Венгры уже заявили, что продолжат покупать нефть и газ там, где считают нужным.Поэтому обещания ввести санкции, когда Европа откажется от российских ресурсов — это давление на союзников по НАТО, а не на Кремль. Туда же обещания поставить оружие для ВСУ — партнеры заплатят, Вашингтон заработает.Что касается Зеленского, то ему Трамп практически буквально сказал следующее: “Обороняешься? Не хочешь мира? Ничего, мы твой позорный недуг в подвиг определим. Ты у нас еще и наступать начнешь”. И новое наступление ВСУ, между тем, если верить Wall Street Journal, уже готовится. Так что к “возвращению границ 1991-го и даже больше” следует приготовиться торжествующим — пока еще в тылу — украинцам. И если в первые часы после выступления хозяина Белого дома западные СМИ почти поголовно ликовали, то теперь до них начинает доходить подлинный смысл случившегося. Под сладкие рассказы о “бумажном тигре” им продали едва ли не самоустранение США от участия в конфликте. Теперь Вашингтон в нем ровно в той мере, в какой это оплачено, — и уже не только украинскими жизнями, но и европейскими деньгами.Сам Зеленский, конечно, в эйфории — плевать, что его выступление на Генассамблее слушали преимущественно кресла в дряхлеющем, как мы выяснили, зале заседания. На какое-то время можно забыть о выборах, о проблемах с коррупцией. Кто ж его подвинет с поста главы киевского режима, когда он, по собственному признанию, чувствует себя президентом США. Где-то далеко позади остались проблемы с НАБУ, с бюджетом, с недовольными “слугами народа”, с отваливающимся Красноармейском, с Днепропетровской областью, где никаких прорывов обороны нет, а потом за утрату позиций снимают двух комбригов. Но скоро головокружение от семиминутной пресс-конференции с Трампом пройдет. Зеленский сядет в самолет, приземлится в Польше, и поезд до Киева под мерный стук колес будет неумолимо приближать его ко всем этим давно осточертевшим вопросам.Можно, конечно, попытаться втянуть Запад в конфликт напрямую, что Зеленский активно и делает в последние дни. Тем более Трамп обнадежил: на вопрос о том, могут ли европейцы сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве, американский президент ответил утвердительно. Правда, когда его попросили уточнить, поддержат ли их в этом США, осторожно отметил, что это зависит от обстоятельств.Трамп понимает, чем это грозит. Понимают и европейцы — и Рютте, и Макрон уже сказали, что самолеты лучше не трогать.И правильно. Пусть лучше жест Лаврова действительно остается сигналом о хорошей беседе с Рубио, а не отсылкой к постапокалиптической вселенной "Фоллаута".

вашингтон

москва

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Давид Нармания

Давид Нармания

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Давид Нармания

сергей лавров запад