Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20250925/pochemu-vredno-est-jirnuyu-pischu-na-zavtrak-52228619.html
Врач рассказала, почему вредно есть жирную пищу на завтрак
Врач рассказала, почему вредно есть жирную пищу на завтрак
Sputnik Узбекистан
Утренний прием пищи должен обладать хорошей пищевой ценностью, давать чувство сытости до обеда и, конечно, быть вкусным — для отличного настроения с самого начала дня
2025-09-25T22:05+0500
2025-09-25T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
еда
правильное питание
здоровье
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/03/24997804_0:142:2738:1682_1920x0_80_0_0_b9c44f30c87ed54009341060400b2d99.jpg
Избыток жирной пищи на завтрак может вызвать изжогу, тошноту и чувство тяжести из-за сложности с перевариванием и усвоением жиров организмом, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Марию Калошину.Специалист предупредила, что из-за высокой калорийности жиров их избыточное потребление приводит к повышению массы тела. Кроме того, по ее словам, употребление преимущественно насыщенных жирных кислот, содержащихся, например, в сливочном масле, сале, жирных молочных продуктах и некоторых сортах мяса, может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.При этом диетолог не рекомендует полностью убирать эти продукты из утреннего меню. Необходимо сбалансировать этот прием пищи.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/03/24997804_153:0:2586:1825_1920x0_80_0_0_39d61931b5fba6f42d6b7638a4286502.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
пища жир завтрак вред
пища жир завтрак вред

Врач рассказала, почему вредно есть жирную пищу на завтрак

22:05 25.09.2025
© Depositphotos / alexander.krikov@gmail.comЖареный картофель с луком в сковороде
Жареный картофель с луком в сковороде - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2025
© Depositphotos / alexander.krikov@gmail.com
Подписаться
Утренний прием пищи должен обладать хорошей пищевой ценностью, давать чувство сытости до обеда и, конечно, быть вкусным — для отличного настроения с самого начала дня.
Избыток жирной пищи на завтрак может вызвать изжогу, тошноту и чувство тяжести из-за сложности с перевариванием и усвоением жиров организмом, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Марию Калошину.

"Он (завтрак — ред.) должен обладать хорошей пищевой ценностью, давать чувство сытости до обеда и, конечно, быть вкусным — для отличного настроения с самого начала дня. Жирные продукты, как таковые, этим критериям соответствуют, но как самостоятельный вид завтрака — не самая лучшая идея. Избыток жирной пищи может вызвать, прежде всего, дискомфорт: изжогу, тошноту, чувство тяжести в правом боку, ведь жиры довольно сложные для переваривания и усваивания организмом, особенно тугоплавкие животные — свиной, бараний и другие", — пояснила она.

Специалист предупредила, что из-за высокой калорийности жиров их избыточное потребление приводит к повышению массы тела. Кроме того, по ее словам, употребление преимущественно насыщенных жирных кислот, содержащихся, например, в сливочном масле, сале, жирных молочных продуктах и некоторых сортах мяса, может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
При этом диетолог не рекомендует полностью убирать эти продукты из утреннего меню. Необходимо сбалансировать этот прием пищи.
© Depositphotos / 5secondsГречневая каша
Гречневая каша - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2025
Гречневая каша
© Depositphotos / 5seconds

"Например, кашу хорошо дополнит чайная ложка сливочного масла, ведь оно содержит полезные жирорастворимые витамины А, Е. Любителям мяса подойдет, например, запеченная буженина — источник полноценного белка и витаминов группы В, особенно полезных для нервной системы. К мюсли или граноле — немного молока или несладкого йогурта, источника кальция для крепких костей", — заключила Калошина.

© Unsplash/Dad hotelЗавтрак в постели.
Завтрак в постели. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2025
Завтрак в постели.
© Unsplash/Dad hotel
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0