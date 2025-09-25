https://uz.sputniknews.ru/20250925/pochemu-vredno-est-jirnuyu-pischu-na-zavtrak-52228619.html

Врач рассказала, почему вредно есть жирную пищу на завтрак

Утренний прием пищи должен обладать хорошей пищевой ценностью, давать чувство сытости до обеда и, конечно, быть вкусным — для отличного настроения с самого начала дня

Избыток жирной пищи на завтрак может вызвать изжогу, тошноту и чувство тяжести из-за сложности с перевариванием и усвоением жиров организмом, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Марию Калошину.Специалист предупредила, что из-за высокой калорийности жиров их избыточное потребление приводит к повышению массы тела. Кроме того, по ее словам, употребление преимущественно насыщенных жирных кислот, содержащихся, например, в сливочном масле, сале, жирных молочных продуктах и некоторых сортах мяса, может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.При этом диетолог не рекомендует полностью убирать эти продукты из утреннего меню. Необходимо сбалансировать этот прием пищи.

