Министры здравоохранения стран СНГ обсудят вопросы сотрудничества в Душанбе
Главы профильных ведомств стран Содружества обменяются лучшими практиками по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи, рассмотрят рассмотрят вопросы о возможностях использовании ИИ в диабетологии
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Министры здравоохранения стран Содружества встретятся в Душанбе на 38-м заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.Проект повестки дня заседания, которое пройдет 2-3 октября, включает 26 вопросов, касающихся взаимодействия в различных направлениях здравоохранения.Также члены Совета планируют рассмотреть проекты планов, направленных на объединение усилий в области противодействия онкозаболеваниям и предупреждения распространения туберкулеза, возможности использования ИИ в диабетологии, подвести итоги выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии "Здоровье населения государств-участников СНГ".Поскольку заседание Совета проходит в год 80-летия Великой Победы, в повестку дня включили вопрос об укреплении международного сотрудничества в деле сохранения исторической правды и борьбы с фальсификацией истории.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
Министры здравоохранения стран Содружества встретятся
в Душанбе на 38-м заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.
Проект повестки дня заседания, которое пройдет 2-3 октября, включает 26 вопросов, касающихся взаимодействия в различных направлениях здравоохранения.
"В частности, представители стран Содружества обменяются лучшими практиками по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи в государствах-участниках СНГ, обсудят реализацию основных мероприятий в 2026 году — в Год охраны здоровья в Содружестве Независимых Государств и утвердят эмблему тематического года", — говорится в сообщении.
Также члены Совета планируют рассмотреть проекты планов, направленных на объединение усилий в области противодействия онкозаболеваниям и предупреждения распространения туберкулеза, возможности использования ИИ в диабетологии, подвести итоги выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии "Здоровье населения государств-участников СНГ".
Поскольку заседание Совета проходит в год 80-летия Великой Победы, в повестку дня включили вопрос об укреплении международного сотрудничества в деле сохранения исторической правды и борьбы с фальсификацией истории.