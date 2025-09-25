https://uz.sputniknews.ru/20250925/strany-sng-sotrudnichestvo-zdravooxraneniye-52236566.html

Министры здравоохранения стран СНГ обсудят вопросы сотрудничества в Душанбе

Главы профильных ведомств стран Содружества обменяются лучшими практиками по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи, рассмотрят рассмотрят вопросы о возможностях использовании ИИ в диабетологии

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Министры здравоохранения стран Содружества встретятся в Душанбе на 38-м заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.Проект повестки дня заседания, которое пройдет 2-3 октября, включает 26 вопросов, касающихся взаимодействия в различных направлениях здравоохранения.Также члены Совета планируют рассмотреть проекты планов, направленных на объединение усилий в области противодействия онкозаболеваниям и предупреждения распространения туберкулеза, возможности использования ИИ в диабетологии, подвести итоги выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии "Здоровье населения государств-участников СНГ".Поскольку заседание Совета проходит в год 80-летия Великой Победы, в повестку дня включили вопрос об укреплении международного сотрудничества в деле сохранения исторической правды и борьбы с фальсификацией истории.

