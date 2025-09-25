В Ташкенте прошло IV заседание Делового клуба при Торгпредстве РФ в Узбекистане

https://uz.sputniknews.ru/20250925/tashkent-zasedanie-delovogo-kluba-pri-torgpredstve-rf-v-uzbekistane-52245210.html
В мероприятии приняли участие около 30 российских компаний, активно работающих на рынке республики
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Сегодня в Русском доме в Ташкенте прошло четвертое заседание Делового клуба при Торгпредстве России в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik.Мероприятие объединило около 30 российских компаний, которые активно работают на рынке республики, а также представителей Министерства экономического развития РФ при Торгпредстве, республик Татарстан и Башкортостан, ФТС России, Российского экспортного центра и Россотрудничества в стране.Модератором выступил Торговый представитель Российской Федерации в Республике Узбекистан Константин Злыгостев.С приветственным словом к собравшимися обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Алексей Ерхов.В рамках заседания обсудили планы по развитию и созданию новой производственной площадки в Навоийском комплексе развития промышленности, деятельность Рабочей группы по устранению технических барьеров в торговле между странами, а также поговорили о том, как в Узбекистане работают "Черноголовка", "Магнит", "Grass", школа программирования СБЕР School 21 и другое.Участники поделились историями успеха компаний, рассказали о трудностях, с которыми встречаются в процессе деятельности. Также стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на рынке Узбекистана и направлениях взаимовыгодного сотрудничества узбекских и российских предпринимателей.Мероприятие завершилось дискуссией в формате "открытого микрофона".
