В Ташкенте прошло IV заседание Делового клуба при Торгпредстве РФ в Узбекистане

В Ташкенте прошло IV заседание Делового клуба при Торгпредстве РФ в Узбекистане

В мероприятии приняли участие около 30 российских компаний, активно работающих на рынке республики

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Сегодня в Русском доме в Ташкенте прошло четвертое заседание Делового клуба при Торгпредстве России в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik.Мероприятие объединило около 30 российских компаний, которые активно работают на рынке республики, а также представителей Министерства экономического развития РФ при Торгпредстве, республик Татарстан и Башкортостан, ФТС России, Российского экспортного центра и Россотрудничества в стране.Модератором выступил Торговый представитель Российской Федерации в Республике Узбекистан Константин Злыгостев.С приветственным словом к собравшимися обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Алексей Ерхов.В рамках заседания обсудили планы по развитию и созданию новой производственной площадки в Навоийском комплексе развития промышленности, деятельность Рабочей группы по устранению технических барьеров в торговле между странами, а также поговорили о том, как в Узбекистане работают "Черноголовка", "Магнит", "Grass", школа программирования СБЕР School 21 и другое.Участники поделились историями успеха компаний, рассказали о трудностях, с которыми встречаются в процессе деятельности. Также стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на рынке Узбекистана и направлениях взаимовыгодного сотрудничества узбекских и российских предпринимателей.Мероприятие завершилось дискуссией в формате "открытого микрофона".

