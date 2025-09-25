https://uz.sputniknews.ru/20250925/uzbekistan-kitay-oftalmologi-blagotvoritelnaya-aktsiya-52238071.html
Офтальмологи Узбекистана и Китая объединились для благотворительной акции
Офтальмологи Узбекистана и Китая объединились для благотворительной акции
Возможность восстановить зрение получат более 600 пациентов с катарактой в трех регионах республики
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Офтальмологи Узбекистана и Китая проводят совместные бесплатные операции нуждающимся в соцзащите пациентам с катарактой, сообщает пресс-служба Минздрава РУз.Благотворительная акция охватит три региона республики. Сейчас специалисты Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра микрохирургии глаза вместе с китайскими коллегами оперируют в Коканде и Карши.
Возможность восстановить зрение получат более 600 пациентов с катарактой в трех регионах республики.
Офтальмологи Узбекистана и Китая проводят совместные бесплатные операции нуждающимся в соцзащите пациентам с катарактой, сообщает
пресс-служба Минздрава РУз.
Благотворительная акция охватит три региона республики. Сейчас специалисты Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра микрохирургии глаза вместе с китайскими коллегами оперируют в Коканде и Карши.
"В рамках этой благородной инициативы более 600 пациентов, нуждающихся в социальной защите, в трех регионах страны получат возможность восстановить зрение", — говорится в сообщении.