https://uz.sputniknews.ru/20250925/uzbekistan-kitay-oftalmologi-blagotvoritelnaya-aktsiya-52238071.html

Офтальмологи Узбекистана и Китая объединились для благотворительной акции

Офтальмологи Узбекистана и Китая объединились для благотворительной акции

Sputnik Узбекистан

Возможность восстановить зрение получат более 600 пациентов с катарактой в трех регионах республики

2025-09-25T17:35+0500

2025-09-25T17:35+0500

2025-09-25T17:35+0500

узбекистан

китай

сотрудничество

офтальмолог

операция

благотворительность

акция

минздрав узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/19/52237567_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61c81c9cc3fbd715a65883043dc299d2.jpg

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Офтальмологи Узбекистана и Китая проводят совместные бесплатные операции нуждающимся в соцзащите пациентам с катарактой, сообщает пресс-служба Минздрава РУз.Благотворительная акция охватит три региона республики. Сейчас специалисты Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра микрохирургии глаза вместе с китайскими коллегами оперируют в Коканде и Карши.

https://uz.sputniknews.ru/20250915/51969007.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан китай сотрудничество