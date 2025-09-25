Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250925/uzbekistan-rossiya-vzaimnoye-priznaniye-etsp-52246392.html
Россия и Узбекистан договорились о взаимном признании электронной подписи
Россия и Узбекистан договорились о взаимном признании электронной подписи
Sputnik Узбекистан
Соответствующее соглашение стороны подписали на ICT Week Uzbekistan 2025. Система начнет работать к концу года
2025-09-25T18:45+0500
2025-09-25T18:45+0500
россия
узбекистан
цифровые технологии
электронная подпись
сотрудничество
эксклюзив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/19/52247451_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b7465637920402dde313a9d2b3ad59aa.jpg
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Россия и Узбекистан договорились о взаимном признании электронной цифровой подписи, сообщает корреспондент Sputnik.Соглашение о порядке проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП) между двумя странами подписали на ICT Week Uzbekistan 2025 в Ташкенте. Проверка будет проходить через механизм доверенной третьей стороны (ДТС).Аналогичные соглашения планируют подписать с Беларусью и Казахстаном.Организаторами церемонии выступили Министерство цифровых технологий РУз, "Газинформсервис" (Россия) и Unicon.uz (Узбекистан).
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/19/52247451_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_41634f0a1f8f97acb1fb9c22efac6d38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан россия электронная подпись признание
узбекистан россия электронная подпись признание

Россия и Узбекистан договорились о взаимном признании электронной подписи

18:45 25.09.2025
© Getty Images / Thapana OnphalaiЭлектронная подпись
Электронная подпись - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2025
© Getty Images / Thapana Onphalai
Подписаться
Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
Все материалы
Эксклюзив
Соответствующее соглашение стороны подписали на ICT Week Uzbekistan 2025. Система начнет работать к концу года.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Россия и Узбекистан договорились о взаимном признании электронной цифровой подписи, сообщает корреспондент Sputnik.
Соглашение о порядке проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП) между двумя странами подписали на ICT Week Uzbekistan 2025 в Ташкенте. Проверка будет проходить через механизм доверенной третьей стороны (ДТС).
© SputnikРоссия и Узбекистан договорились о взаимном признании электронной подписи
Россия и Узбекистан договорились о взаимном признании электронной подписи - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2025
Россия и Узбекистан договорились о взаимном признании электронной подписи
© Sputnik

"Если из России будут направляться документы с ЭЦП, юридическое лицо в Узбекистане сможет запросить проверку подлинности. Процедура займет всего несколько секунд. Система начнет работать к концу года", — пояснили в Центре передовых технологий при Минцифры республики Unicon.uz

© SputnikРоссия и Узбекистан договорились о взаимном признании электронной подписи
Россия и Узбекистан договорились о взаимном признании электронной подписи - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2025
Россия и Узбекистан договорились о взаимном признании электронной подписи
© Sputnik
Аналогичные соглашения планируют подписать с Беларусью и Казахстаном.
Организаторами церемонии выступили Министерство цифровых технологий РУз, "Газинформсервис" (Россия) и Unicon.uz (Узбекистан).
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0