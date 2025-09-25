https://uz.sputniknews.ru/20250925/uzbekistan-rossiya-vzaimnoye-priznaniye-etsp-52246392.html

Россия и Узбекистан договорились о взаимном признании электронной подписи

Россия и Узбекистан договорились о взаимном признании электронной подписи

Sputnik Узбекистан

Соответствующее соглашение стороны подписали на ICT Week Uzbekistan 2025. Система начнет работать к концу года

2025-09-25T18:45+0500

2025-09-25T18:45+0500

2025-09-25T18:45+0500

россия

узбекистан

цифровые технологии

электронная подпись

сотрудничество

эксклюзив

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/19/52247451_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b7465637920402dde313a9d2b3ad59aa.jpg

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Россия и Узбекистан договорились о взаимном признании электронной цифровой подписи, сообщает корреспондент Sputnik.Соглашение о порядке проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП) между двумя странами подписали на ICT Week Uzbekistan 2025 в Ташкенте. Проверка будет проходить через механизм доверенной третьей стороны (ДТС).Аналогичные соглашения планируют подписать с Беларусью и Казахстаном.Организаторами церемонии выступили Министерство цифровых технологий РУз, "Газинформсервис" (Россия) и Unicon.uz (Узбекистан).

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

узбекистан россия электронная подпись признание