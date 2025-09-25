https://uz.sputniknews.ru/20250925/uzbekistan-rossiya-vzaimnoye-priznaniye-etsp-52246392.html
Россия и Узбекистан договорились о взаимном признании электронной подписи
Россия и Узбекистан договорились о взаимном признании электронной подписи
Соответствующее соглашение стороны подписали на ICT Week Uzbekistan 2025. Система начнет работать к концу года
2025-09-25T18:45+0500
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Россия и Узбекистан договорились о взаимном признании электронной цифровой подписи, сообщает корреспондент Sputnik.Соглашение о порядке проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП) между двумя странами подписали на ICT Week Uzbekistan 2025 в Ташкенте. Проверка будет проходить через механизм доверенной третьей стороны (ДТС).Аналогичные соглашения планируют подписать с Беларусью и Казахстаном.Организаторами церемонии выступили Министерство цифровых технологий РУз, "Газинформсервис" (Россия) и Unicon.uz (Узбекистан).
Россия и Узбекистан договорились о взаимном признании электронной подписи
Элина Бекназарова
Корреспондент
Соответствующее соглашение стороны подписали на ICT Week Uzbekistan 2025. Система начнет работать к концу года.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
Россия и Узбекистан договорились о взаимном признании электронной цифровой подписи, сообщает корреспондент Sputnik.
Соглашение о порядке проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП) между двумя странами подписали на ICT Week Uzbekistan 2025 в Ташкенте. Проверка будет проходить через механизм доверенной третьей стороны (ДТС).
"Если из России будут направляться документы с ЭЦП, юридическое лицо в Узбекистане сможет запросить проверку подлинности. Процедура займет всего несколько секунд. Система начнет работать к концу года", — пояснили в Центре передовых технологий при Минцифры республики Unicon.uz
Аналогичные соглашения планируют подписать с Беларусью и Казахстаном.
Организаторами церемонии выступили Министерство цифровых технологий РУз, "Газинформсервис" (Россия) и Unicon.uz (Узбекистан).