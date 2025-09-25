https://uz.sputniknews.ru/20250925/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistan-eaeu-52230741.html

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

Национальное агентство РУз по статистике опубликовало данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за первые 8 месяцев 2025-го

Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за январь – август текущего года составил $12,6 млрд (24,4% от общего объема), из них:Основным партнером в Союзе по итогам восьми месяцев продолжает оставаться Россия. Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.

