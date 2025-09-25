Узбекистан
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Национальное агентство РУз по статистике опубликовало данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за первые 8 месяцев 2025-го
Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за январь – август текущего года составил $12,6 млрд (24,4% от общего объема), из них:Основным партнером в Союзе по итогам восьми месяцев продолжает оставаться Россия. Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Национальное агентство РУз по статистике опубликовало данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за первые 8 месяцев 2025-го.
Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за январь – август текущего года составил $12,6 млрд (24,4% от общего объема), из них:
экспорт – $4,3 млрд;
импорт – $8,3 млрд.
Основным партнером в Союзе по итогам восьми месяцев продолжает оставаться Россия.
Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.
Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
