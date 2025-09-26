Узбекистан
Челябинская область увеличит поставки продуктов в Узбекистан — подробности
После небольшого снижения в текущем году Узбекистан и Челябинская область возобновили активное сотрудничество в агропромышленной сфере, демонстрируя рост взаимных поставок. К середине сентября товарооборот продовольствия между регионом и республикой достиг $32,3 млн.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Челябинская область РФ намерена наращивать объемы поставок агропродовольствия в Узбекистан. Об этом сообщил заместитель губернатора – министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин на встрече с делегацией Джизакской области в правительстве региона. Об этом сообщает ИА "URALpress".По данным Минсельхоза, после небольшого снижения в текущем году Узбекистан и Челябинская область возобновили активное сотрудничество в агропромышленной сфере, демонстрируя рост взаимных поставок. К середине сентября текущего года товарооборот продовольствия между регионом и республикой увеличился на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $32,3 млн.В частности, экспорт продукции из Челябинской области в Узбекистан вырос на 1,2%, составив $7,8 млн, а импорт из Узбекистана увеличился на 48,6% и достиг $24,5 млн.В текущем году агропромышленный комплекс Челябинской области значительно нарастил экспорт продукции в Узбекистан. Особенно заметно выросли поставки растительного масла (на 13%), муки (в три раза), зерна (обработанного), мучных кондитерских изделий (на 12%) и колбасных изделий (на 14%). В числе лидеров по объемам экспорта — крупнейшие предприятия пищевой промышленности региона: "Сигма", "Ситно", "Макфа" и "Союзпищепром".Было отмечено, что рост экспортного потенциала обусловлен реализацией инвестиционных проектов. Например, компания "Сигма" в 2025 году увеличила экспорт подсолнечного масла в Узбекистан почти на 30%. В планах компании — строительство нового маслоэкстракционного производства в Челябинской области, что позволит увеличить экспорт масла в полтора раза — до тысячи тонн в год.В прошлом году компания "Макфа" завоевала статус бренда № 1 в Узбекистане в категории "Макаронные изделия" согласно международной премии Brand awards 2024 International."Объединение "Союзпищепром" активно поставляет в Узбекистан широкий спектр продукции: растительные напитки, муку, макаронные изделия, зерновые хлопья, хлебцы и подсолнечное масло.Фирма "Таврия" готова увеличить поставки мясной продукции, пользующейся спросом в регионе.Компания "СИТНО" уже поставляет пшеничную муку и макароны, а также проявляет интерес к экспорту кондитерских изделий (печенье, вафли)."Уральский Лидер плюс", производитель снековой продукции, ведет переговоры и ищет контрагентов для возможного открытия представительства в Узбекистане.Отмечаются перспективы сотрудничества и с другими российскими компаниями, в том числе с птицефабриками.В то же время Узбекистан демонстрирует значительный рост поставок в Россию.Обсуждались также возможности расширения сотрудничества в области агрообразования. Представители Челябинской области подтвердили готовность создать условия для привлечения большего числа иностранных студентов в Южно-Уральский государственный аграрный университет (ЮУрГАУ).
Челябинская область увеличит поставки продуктов в Узбекистан — подробности

18:45 26.09.2025
После небольшого снижения в текущем году Узбекистан и Челябинская область возобновили активное сотрудничество в агропромышленной сфере, демонстрируя рост взаимных поставок. К середине сентября товарооборот продовольствия между регионом РФ и РУз достиг $32,3 млн.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Челябинская область РФ намерена наращивать объемы поставок агропродовольствия в Узбекистан. Об этом сообщил заместитель губернатора – министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин на встрече с делегацией Джизакской области в правительстве региона. Об этом сообщает ИА "URALpress".
По данным Минсельхоза, после небольшого снижения в текущем году Узбекистан и Челябинская область возобновили активное сотрудничество в агропромышленной сфере, демонстрируя рост взаимных поставок.
К середине сентября текущего года товарооборот продовольствия между регионом и республикой увеличился на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $32,3 млн.
В частности, экспорт продукции из Челябинской области в Узбекистан вырос на 1,2%, составив $7,8 млн, а импорт из Узбекистана увеличился на 48,6% и достиг $24,5 млн.

"Челябинская область участвует в реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и занимает первое место в Уральском федеральном округе по объему агроэкспорта. С 2018 года поставки регионального продовольствия на мировой рынок выросли в 2,5 раза. Наши ведущие производители продуктов питания готовы увеличивать поставки в республику, тем более что представители Узбекистана выразили в этом заинтересованность. Но нужно, чтобы со стороны Узбекистана был проработан вопрос снижения тарифной нагрузки на экспортеров при перевозке грузов по территории Казахстана, либо использования реэкспорта с более низкими таможенными пошлинами", — отметил Кобылин.

В текущем году агропромышленный комплекс Челябинской области значительно нарастил экспорт продукции в Узбекистан. Особенно заметно выросли поставки растительного масла (на 13%), муки (в три раза), зерна (обработанного), мучных кондитерских изделий (на 12%) и колбасных изделий (на 14%). В числе лидеров по объемам экспорта — крупнейшие предприятия пищевой промышленности региона: "Сигма", "Ситно", "Макфа" и "Союзпищепром".
Было отмечено, что рост экспортного потенциала обусловлен реализацией инвестиционных проектов. Например, компания "Сигма" в 2025 году увеличила экспорт подсолнечного масла в Узбекистан почти на 30%. В планах компании — строительство нового маслоэкстракционного производства в Челябинской области, что позволит увеличить экспорт масла в полтора раза — до тысячи тонн в год.
В прошлом году компания "Макфа" завоевала статус бренда № 1 в Узбекистане в категории "Макаронные изделия" согласно международной премии Brand awards 2024 International.
"Объединение "Союзпищепром" активно поставляет в Узбекистан широкий спектр продукции: растительные напитки, муку, макаронные изделия, зерновые хлопья, хлебцы и подсолнечное масло.
Фирма "Таврия" готова увеличить поставки мясной продукции, пользующейся спросом в регионе.
Компания "СИТНО" уже поставляет пшеничную муку и макароны, а также проявляет интерес к экспорту кондитерских изделий (печенье, вафли).
"Уральский Лидер плюс", производитель снековой продукции, ведет переговоры и ищет контрагентов для возможного открытия представительства в Узбекистане.
Отмечаются перспективы сотрудничества и с другими российскими компаниями, в том числе с птицефабриками.
В то же время Узбекистан демонстрирует значительный рост поставок в Россию.
Овощи: увеличение на 97% (26 тысяч тонн).
Фрукты, бахчевые и орехи: рост в 2,2 раза.
Зернобобовые культуры: увеличение в три раза.
Приготовленные фрукты и орехи: рост в 7,4 раза.
Обсуждались также возможности расширения сотрудничества в области агрообразования. Представители Челябинской области подтвердили готовность создать условия для привлечения большего числа иностранных студентов в Южно-Уральский государственный аграрный университет (ЮУрГАУ).
