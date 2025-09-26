https://uz.sputniknews.ru/20250926/eek-sotrudnichestvo-marketpleysov-eaes-irana-52260173.html
В ЕЭК обсудили сотрудничество маркетплейсов ЕАЭС и Ирана
Sputnik Узбекистан
Представители крупнейших маркетплейсов стран Союза и Ирана подтвердили заинтересованность в реализации партнерства в рамках интернет-торговли, обсудили возможные форматы и направления взаимодействия и потенциал технологической интеграции.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии состоялись консультации по обсуждению возможного сотрудничества между электронными торговыми площадками стран Евразийского экономического союза и Ираном, сообщает пресс-служба ЕЭК.Участники встречи — представители крупнейших маркетплейсов сторон отметили, что электронная торговля сегодня является значимым драйвером роста межстранового товарооборота, подтвердили заинтересованность в реализации партнерства в рамках интернет-торговли, обсудили возможные форматы и направления взаимодействия и потенциал технологической интеграции.Консультации проводятся в рамках имплементации мероприятий дорожной карты по реализации Соглашения о свободной торговле между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим союзом, которое вступило в силу 15 мая 2025 года, отметили в пресс-службе ЕЭК.
"Государства ЕАЭС и Иран обладают значительным потенциалом для развития сотрудничества в сфере электронной торговли, учитывая, что ее оборот в странах с каждым годом стремительно растет. Взаимодействие бизнеса в этой сфере будет способствовать формированию безбарьерного пространства торговли", — подчеркнул замдиректора Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Аскат Беков.
Консультации проводятся в рамках имплементации мероприятий дорожной карты по реализации Соглашения о свободной торговле между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим союзом, которое вступило в силу 15 мая 2025 года, отметили в пресс-службе ЕЭК.