В ЕЭК обсудили сотрудничество маркетплейсов ЕАЭС и Ирана

Представители крупнейших маркетплейсов стран Союза и Ирана подтвердили заинтересованность в реализации партнерства в рамках интернет-торговли, обсудили возможные форматы и направления взаимодействия и потенциал технологической интеграции.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии состоялись консультации по обсуждению возможного сотрудничества между электронными торговыми площадками стран Евразийского экономического союза и Ираном, сообщает пресс-служба ЕЭК.Участники встречи — представители крупнейших маркетплейсов сторон отметили, что электронная торговля сегодня является значимым драйвером роста межстранового товарооборота, подтвердили заинтересованность в реализации партнерства в рамках интернет-торговли, обсудили возможные форматы и направления взаимодействия и потенциал технологической интеграции.Консультации проводятся в рамках имплементации мероприятий дорожной карты по реализации Соглашения о свободной торговле между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим союзом, которое вступило в силу 15 мая 2025 года, отметили в пресс-службе ЕЭК.

