Новые векторы партнерства: глава МИД Узбекистана провел встречи на полях Генассамблеи ООН

https://uz.sputniknews.ru/20250926/glava-mid-uzbekistana-obsudil-novye-vektory-sotrudnichestva-52265912.html
Sputnik Узбекистан
2025-09-26T14:06+0500
2025-09-26T14:06+0500
2025-09-26T14:36+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1a/52270318_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_6fab3b92aaec86f0cd658b3aab8337be.jpg
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял участие в неформальном заседании Совета министров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое прошло в Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.Глава МИД республики отметил, что диалог предоставил отличную возможность обменяться мнениями с коллегами по вопросам региональных и глобальных процессов, а также по дальнейшему укреплению мер доверия на пространстве Азии. На полях заседания Саидов провел ряд встреч и переговоров с иностранными коллегами. В частности, состоялась его встреча с министром по делам Европы и иностранных дел Албании Элисой Спиропали. Стороны отметили обширные возможности для сотрудничества между странами в политической, экономической, культурной и социальной сферах. Также подписали Протокол о межведомственном сотрудничестве, который устанавливает регулярные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами. Также состоялась встреча главы узбекского МИД с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым. Стороны обсудили новые пути расширения сотрудничества в области торговли, энергетики, транспортного сообщения и культурного обмена, а также подчеркнули важность совместной работы в рамках ООН и других международных организаций. В кулуарах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча главы внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Японии Ивая Такэши. В центре переговоров были вопросы расширения политического диалога, торговли и инвестиций, транспортного сообщения, образования и культурного обмена. Рассмотрены планы на будущее по дальнейшему укреплению давней дружбы и стратегического партнерства между Узбекистаном и Японией, как на двусторонней основе, так и в рамках международных платформ.Следующая встреча состоялась с министром иностранных дел Уганды Джедже Одонго. Стороны обсудили пути укрепления двусторонних отношений и рассмотрели возможности сотрудничества в области торговли, инвестиций, сельского хозяйства, образования и культурного обмена. Подчеркнули важность совместной работы в рамках международных платформ. Состоялись переговоры Саидова с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. Главы ведомств обсудили пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества по всем направлениям. Также подписали Протокол о межведомственном сотрудничестве, устанавливающий регулярные политические консультации между министерствами иностранных дел в целях продвижения диалога и сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.Состоялась также конструктивная беседа Бахтиёра Саидова с заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических связей, изучения возможностей для углубления сотрудничества в области торговли, инвестиций, энергетики и культурного обмена. На встрече с заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем стороны обсудили пути укрепления экономических связей, изучения новых торговых возможностей и расширения культурных обменов между двумя странами. Подписан Протокол о межведомственном сотрудничестве, устанавливающий регулярные политические консультации между министерствами иностранных дел в целях дальнейшего укрепления диалога и сотрудничества.С министром иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии Тимчо Муцунски подписан Протокол о межведомственном сотрудничестве, предусматривающий регулярные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами. На встрече с министром иностранных дел Алжира Ахмедом Аттафом обсуждались пути укрепления двусторонних связей, расширения экономического и торгового сотрудничества, а также развития культурных и образовательных обменов. В беседе с министром иностранных дел Таджикистана Сирожиддином Мухриддином Саидов обсудил более тесное сотрудничество во всех сферах.С министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым обсуждались текущее состояние и перспективы узбекско-белорусских отношений. Внимание сосредоточено на укреплении политического диалога, расширении торгово-инвестиционных возможностей и углублении культурно-гуманитарного сотрудничества. С министром иностранных дел Болгарии Георгом Георгиевым обсуждались вопросы укрепления связей между Узбекистаном и Болгарией, рассмотрены новые направления для развития экономического сотрудничества, торговли и инвестиций, а также вопросы расширения культурных и образовательных обменов.На встрече с Государственным министром Палау Густавом Айтаро состоялось подписание исторического документа — совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами.
14:06 26.09.2025 (обновлено: 14:36 26.09.2025)
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял участие в неформальном заседании Совета министров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое прошло в Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Глава МИД республики отметил, что диалог предоставил отличную возможность обменяться мнениями с коллегами по вопросам региональных и глобальных процессов, а также по дальнейшему укреплению мер доверия на пространстве Азии.
"Узбекистан остается приверженным целям и принципам СВМДА и будет и впредь активно поддерживать усилия, направленные на развитие диалога, доверия и сотрудничества в нашем общем пространстве", — написал Саидов в своем Telegram-канале.
На полях заседания Саидов провел ряд встреч и переговоров с иностранными коллегами. В частности, состоялась его встреча с министром по делам Европы и иностранных дел Албании Элисой Спиропали.
Стороны отметили обширные возможности для сотрудничества между странами в политической, экономической, культурной и социальной сферах.
Также подписали Протокол о межведомственном сотрудничестве, который устанавливает регулярные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами.
"Этот важный шаг послужит прочной основой для укрепления диалога, углубления взаимопонимания и открытия новых возможностей для партнерства", — отметил Саидов.
Также состоялась встреча главы узбекского МИД с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым.
Стороны обсудили новые пути расширения сотрудничества в области торговли, энергетики, транспортного сообщения и культурного обмена, а также подчеркнули важность совместной работы в рамках ООН и других международных организаций.
"Мы привержены дальнейшему развитию прочного партнерства, которое способствует миру, стабильности и устойчивому развитию в нашем регионе и за его пределами", — написал Саидов.
В кулуарах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча главы внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Японии Ивая Такэши.
В центре переговоров были вопросы расширения политического диалога, торговли и инвестиций, транспортного сообщения, образования и культурного обмена. Рассмотрены планы на будущее по дальнейшему укреплению давней дружбы и стратегического партнерства между Узбекистаном и Японией, как на двусторонней основе, так и в рамках международных платформ.
Следующая встреча состоялась с министром иностранных дел Уганды Джедже Одонго. Стороны обсудили пути укрепления двусторонних отношений и рассмотрели возможности сотрудничества в области торговли, инвестиций, сельского хозяйства, образования и культурного обмена. Подчеркнули важность совместной работы в рамках международных платформ.
"Узбекистан и Уганда привержены углублению дружбы и построению взаимовыгодного партнерства", — написал Саидов.
Состоялись переговоры Саидова с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.
Главы ведомств обсудили пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества по всем направлениям.
Также подписали Протокол о межведомственном сотрудничестве, устанавливающий регулярные политические консультации между министерствами иностранных дел в целях продвижения диалога и сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.
Состоялась также конструктивная беседа Бахтиёра Саидова с заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических связей, изучения возможностей для углубления сотрудничества в области торговли, инвестиций, энергетики и культурного обмена.
"Повестка дня предстоящих двусторонних мероприятий остается насыщенной и многообещающей. Наша встреча еще раз подчеркивает прочную дружбу и долгосрочное сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном", — отметил министр.
На встрече с заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем стороны обсудили пути укрепления экономических связей, изучения новых торговых возможностей и расширения культурных обменов между двумя странами.
Подписан Протокол о межведомственном сотрудничестве, устанавливающий регулярные политические консультации между министерствами иностранных дел в целях дальнейшего укрепления диалога и сотрудничества.
С министром иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии Тимчо Муцунски подписан Протокол о межведомственном сотрудничестве, предусматривающий регулярные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами.
"Этот важный шаг позволит углубить диалог и укрепить наше партнерство. Мы остаемся привержены дальнейшему расширению сотрудничества по многим направлениям", — подчеркнул глава МИД.
На встрече с министром иностранных дел Алжира Ахмедом Аттафом обсуждались пути укрепления двусторонних связей, расширения экономического и торгового сотрудничества, а также развития культурных и образовательных обменов.
"Особое внимание уделено важности тесной координации по региональным и многосторонним вопросам, что подтвердило нашу общую приверженность миру, стабильности и устойчивому развитию. Узбекистан и Алжир остаются надежными партнерами, решительно настроенными на углубление диалога и расширение сотрудничества в будущем", — написал Саидов.
В беседе с министром иностранных дел Таджикистана Сирожиддином Мухриддином Саидов обсудил более тесное сотрудничество во всех сферах.
"Наши двусторонние отношения развиваются с беспрецедентной динамикой, опираясь на общую историю и культурное наследие. В этом духе мы сосредоточили внимание на путях дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических связей, обеспечивая более тесное сотрудничество во всех сферах. Узбекистан и Таджикистан едины в своей приверженности углублению дружбы и построению общего будущего мира, стабильности и процветания", — говорится в сообщении.
С министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым обсуждались текущее состояние и перспективы узбекско-белорусских отношений. Внимание сосредоточено на укреплении политического диалога, расширении торгово-инвестиционных возможностей и углублении культурно-гуманитарного сотрудничества.
С министром иностранных дел Болгарии Георгом Георгиевым обсуждались вопросы укрепления связей между Узбекистаном и Болгарией, рассмотрены новые направления для развития экономического сотрудничества, торговли и инвестиций, а также вопросы расширения культурных и образовательных обменов.
На встрече с Государственным министром Палау Густавом Айтаро состоялось подписание исторического документа — совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами.
"Этот важный шаг не только отражает наше взаимное стремление к развитию отношений, но и открывает дверь в многообещающее будущее сотрудничества и партнерства. С нетерпением ожидаем новых возможностей и выстраивания прочных, долгосрочных связей между Узбекистаном и Палау", — написал Саидов.