https://uz.sputniknews.ru/20250926/glava-mid-uzbekistana-obsudil-novye-vektory-sotrudnichestva-52265912.html

Новые векторы партнерства: глава МИД Узбекистана провел встречи на полях Генассамблеи ООН

Новые векторы партнерства: глава МИД Узбекистана провел встречи на полях Генассамблеи ООН

Sputnik Узбекистан

На полях заседания Саидов провел ряд встреч и переговоров с министрами иностранных дел Албании, Японии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Кубы, Черногории, Беларуси и других государств.

2025-09-26T14:06+0500

2025-09-26T14:06+0500

2025-09-26T14:36+0500

узбекистан

мид узбекистана

бахтиёр саидов

нью-йорк

встреча

министр

генеральная ассамблея оон

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1a/52270318_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_6fab3b92aaec86f0cd658b3aab8337be.jpg

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял участие в неформальном заседании Совета министров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое прошло в Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.Глава МИД республики отметил, что диалог предоставил отличную возможность обменяться мнениями с коллегами по вопросам региональных и глобальных процессов, а также по дальнейшему укреплению мер доверия на пространстве Азии. На полях заседания Саидов провел ряд встреч и переговоров с иностранными коллегами. В частности, состоялась его встреча с министром по делам Европы и иностранных дел Албании Элисой Спиропали. Стороны отметили обширные возможности для сотрудничества между странами в политической, экономической, культурной и социальной сферах. Также подписали Протокол о межведомственном сотрудничестве, который устанавливает регулярные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами. Также состоялась встреча главы узбекского МИД с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым. Стороны обсудили новые пути расширения сотрудничества в области торговли, энергетики, транспортного сообщения и культурного обмена, а также подчеркнули важность совместной работы в рамках ООН и других международных организаций. В кулуарах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча главы внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Японии Ивая Такэши. В центре переговоров были вопросы расширения политического диалога, торговли и инвестиций, транспортного сообщения, образования и культурного обмена. Рассмотрены планы на будущее по дальнейшему укреплению давней дружбы и стратегического партнерства между Узбекистаном и Японией, как на двусторонней основе, так и в рамках международных платформ.Следующая встреча состоялась с министром иностранных дел Уганды Джедже Одонго. Стороны обсудили пути укрепления двусторонних отношений и рассмотрели возможности сотрудничества в области торговли, инвестиций, сельского хозяйства, образования и культурного обмена. Подчеркнули важность совместной работы в рамках международных платформ. Состоялись переговоры Саидова с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. Главы ведомств обсудили пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества по всем направлениям. Также подписали Протокол о межведомственном сотрудничестве, устанавливающий регулярные политические консультации между министерствами иностранных дел в целях продвижения диалога и сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.Состоялась также конструктивная беседа Бахтиёра Саидова с заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических связей, изучения возможностей для углубления сотрудничества в области торговли, инвестиций, энергетики и культурного обмена. На встрече с заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем стороны обсудили пути укрепления экономических связей, изучения новых торговых возможностей и расширения культурных обменов между двумя странами. Подписан Протокол о межведомственном сотрудничестве, устанавливающий регулярные политические консультации между министерствами иностранных дел в целях дальнейшего укрепления диалога и сотрудничества.С министром иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии Тимчо Муцунски подписан Протокол о межведомственном сотрудничестве, предусматривающий регулярные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами. На встрече с министром иностранных дел Алжира Ахмедом Аттафом обсуждались пути укрепления двусторонних связей, расширения экономического и торгового сотрудничества, а также развития культурных и образовательных обменов. В беседе с министром иностранных дел Таджикистана Сирожиддином Мухриддином Саидов обсудил более тесное сотрудничество во всех сферах.С министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым обсуждались текущее состояние и перспективы узбекско-белорусских отношений. Внимание сосредоточено на укреплении политического диалога, расширении торгово-инвестиционных возможностей и углублении культурно-гуманитарного сотрудничества. С министром иностранных дел Болгарии Георгом Георгиевым обсуждались вопросы укрепления связей между Узбекистаном и Болгарией, рассмотрены новые направления для развития экономического сотрудничества, торговли и инвестиций, а также вопросы расширения культурных и образовательных обменов.На встрече с Государственным министром Палау Густавом Айтаро состоялось подписание исторического документа — совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

узбекистан

нью-йорк

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

саидов переговоры мид министр иностранных дел неформальное заседание совета министров нью-йорк