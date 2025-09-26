https://uz.sputniknews.ru/20250926/gonka-vozmojnostey-samarkand-chempionat-uzbekistan-paravelosport-52266263.html

Гонка возможностей: Самарканд принял чемпионат Узбекистана по паравелоспорту

200 участников, десятки медалей и один маршрут — в туристическом комплексе Silk Road Samarkand прошел чемпионат Узбекистана по паравелоспорту. Участники со всей страны боролись не только за победу, но и за шанс попасть в национальную сборную.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Малика Абайдулина. Параатлеты соревновались в индивидуальной гонке на 12 км, а также в групповых заездах — на 12 и 18 км. Гладкое дорожное покрытие, ограждения, пункты пропуска комплекса сделали трассу максимально комфортной и безопасной. А разнообразие классов добавило динамики: заезды проводились на двух- и трехколесных велосипедах, байках с лежачим управлением и в парном формате.По итогам чемпионата главным триумфатором стал Ташкент. Параатлеты из столицы отличились во всех заездах, завоевав наибольшее количество медалей. На втором месте — Ташкентская область. Замкнули тройку сильнейших хозяева турнира.Для самаркандской команды выступление на домашней трассе стало дополнительной мотивацией, и параатлеты ответили блестящими результатами. Несмотря на то, что паравелоспорт в регионе находится на этапе развития, уже сегодня виден серьезный потенциал и большая отдача спортсменов.Прошедший в Самарканде чемпионат — не просто про лидерство. Победители вошли в состав сборной страны, которая представит Узбекистан на чемпионате Азии в Саудовской Аравии в феврале 2026 года. Для спортсменов это шанс проявить себя на международной арене и заявить о силе узбекского параспорта.

