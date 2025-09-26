Узбекистан
Гонка возможностей: Самарканд принял чемпионат Узбекистана по паравелоспорту
Гонка возможностей: Самарканд принял чемпионат Узбекистана по паравелоспорту
200 участников, десятки медалей и один маршрут — в туристическом комплексе Silk Road Samarkand прошел чемпионат Узбекистана по паравелоспорту. Участники со всей страны боролись не только за победу, но и за шанс попасть в национальную сборную.
2025-09-26T13:02+0500
2025-09-26T13:02+0500
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Малика Абайдулина. Параатлеты соревновались в индивидуальной гонке на 12 км, а также в групповых заездах — на 12 и 18 км. Гладкое дорожное покрытие, ограждения, пункты пропуска комплекса сделали трассу максимально комфортной и безопасной. А разнообразие классов добавило динамики: заезды проводились на двух- и трехколесных велосипедах, байках с лежачим управлением и в парном формате.По итогам чемпионата главным триумфатором стал Ташкент. Параатлеты из столицы отличились во всех заездах, завоевав наибольшее количество медалей. На втором месте — Ташкентская область. Замкнули тройку сильнейших хозяева турнира.Для самаркандской команды выступление на домашней трассе стало дополнительной мотивацией, и параатлеты ответили блестящими результатами. Несмотря на то, что паравелоспорт в регионе находится на этапе развития, уже сегодня виден серьезный потенциал и большая отдача спортсменов.Прошедший в Самарканде чемпионат — не просто про лидерство. Победители вошли в состав сборной страны, которая представит Узбекистан на чемпионате Азии в Саудовской Аравии в феврале 2026 года. Для спортсменов это шанс проявить себя на международной арене и заявить о силе узбекского параспорта.
200 участников, десятки медалей и один маршрут — в туристическом комплексе Silk Road Samarkand прошел чемпионат Узбекистана по паравелоспорту. Участники со всей страны боролись не только за победу, но и за шанс попасть в национальную сборную.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Малика Абайдулина. Параатлеты соревновались в индивидуальной гонке на 12 км, а также в групповых заездах — на 12 и 18 км. Гладкое дорожное покрытие, ограждения, пункты пропуска комплекса сделали трассу максимально комфортной и безопасной. А разнообразие классов добавило динамики: заезды проводились на двух- и трехколесных велосипедах, байках с лежачим управлением и в парном формате.
"Подобные турниры — не только про медали. Это про возможности, доверие к себе и движение вперед. Трасса показала себя отлично", — отметил старший тренер по паравелоспорту Самаркандской области Жасурбек Шерматов.
По итогам чемпионата главным триумфатором стал Ташкент. Параатлеты из столицы отличились во всех заездах, завоевав наибольшее количество медалей. На втором месте — Ташкентская область. Замкнули тройку сильнейших хозяева турнира.
Для самаркандской команды выступление на домашней трассе стало дополнительной мотивацией, и параатлеты ответили блестящими результатами. Несмотря на то, что паравелоспорт в регионе находится на этапе развития, уже сегодня виден серьезный потенциал и большая отдача спортсменов.

"В Самарканде паравелоспортом занимается чуть больше 50 человек. Но с каждым годом интерес растет, а государственная поддержка дает все больше возможностей для роста. Уверен, что скоро мы увидим новых чемпионов не только на национальном, но и на международном уровне", — подчеркнул Шерматов.

Прошедший в Самарканде чемпионат — не просто про лидерство. Победители вошли в состав сборной страны, которая представит Узбекистан на чемпионате Азии в Саудовской Аравии в феврале 2026 года. Для спортсменов это шанс проявить себя на международной арене и заявить о силе узбекского параспорта.
0