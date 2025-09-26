https://uz.sputniknews.ru/20250926/samarkande-poyavilsya-podzemnyy-kompleks-dlya-xraneniya-otxodov-52285854.html

В Самарканде появился первый подземный комплекс для хранения отходов

В Самарканде появился первый подземный комплекс для хранения отходов

Новая система предназначена для предотвращения разбрасывания отходов, распространения неприятных запахов в жаркое время года и создания комфортных условий для граждан.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Самаркандской области Узбекистана впервые ввели в эксплуатацию комплекс из двух полуподземных контейнеров для хранения бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики.Подземный комплекс разместили в махалле "Обод маскан" массива Карасув города Самарканда. Новая система предназначена для предотвращения разбрасывания отходов, распространения неприятных запахов в жаркое время года и создания комфортных условий для граждан.Отмечается, что местное население с радостью отреагировало на нововведение, отметив, что ранее ветер или животные разбрасывали мусор по поверхности, а теперь этой проблеме найдено удачное решение.

