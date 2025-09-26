В Самарканде появился первый подземный комплекс для хранения отходов
В Самарканде впервые создан подземный комплекс для хранения отходов
© Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики
Новая система предназначена для предотвращения разбрасывания отходов, распространения неприятных запахов в жаркое время года и создания комфортных условий для граждан.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Самаркандской области Узбекистана впервые ввели в эксплуатацию комплекс из двух полуподземных контейнеров для хранения бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики.
Подземный комплекс разместили в махалле "Обод маскан" массива Карасув города Самарканда. Новая система предназначена для предотвращения разбрасывания отходов, распространения неприятных запахов в жаркое время года и создания комфортных условий для граждан.
"Подземный комплекс для хранения отходов размещен на глубине 2 метров, в каждом из двух блоков установлено по 2 контейнера, всего — 4. Вместимость каждого контейнера составляет 3 кубических метра, или 550 литров. В результате они смогут обслуживать от 1 000 до 1 500 человек. В дальнейшем планируется построить еще 5 подобных комплексов", — пояснили в агентстве.
Отмечается, что местное население с радостью отреагировало на нововведение, отметив, что ранее ветер или животные разбрасывали мусор по поверхности, а теперь этой проблеме найдено удачное решение.
"Подобные проекты будут последовательно реализовываться по всей республике в соответствии с требованиями Указа президента Узбекистана "О мерах по совершенствованию системы обращения с отходами и снижению их негативного воздействия на экологическую обстановку", — добавили в агентстве.