https://uz.sputniknews.ru/20250926/uzbekistan-postroyat-gorod-atomschikov-dlya-ekspluatatsii-aes-52278257.html

В Узбекистане возведут город атомщиков для эксплуатации АЭС

В Узбекистане возведут город атомщиков для эксплуатации АЭС

Sputnik Узбекистан

Город атомщиков, который планируют строить как умный город, будет совмещать новые технологии, чистую энергию. Проект привлечет значительные инвестиции в регион, что будет способствовать развитию инфраструктуры, включая дороги, жилье и социальные объекты.

2025-09-26T15:35+0500

2025-09-26T15:35+0500

2025-09-26T16:03+0500

росатом

узатом

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0c/48347271_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_df5f0d293e970788aebf9d0451b606ea.jpg

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Джизакской области Узбекистана будет построен город атомщиков в рамках проекта строительства атомной электростанции малой мощности (АСММ) с участием госкорпорации "Росатом". Об этом сообщил директор агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев.Глава Узатома рассказал о проекте АСММ на панельной сессии мировой атомной недели World Atomic Week, открывшейся в Москве. По его данным, в процессе реализации проекта будет участвовать до 14 тысяч человек, а на эксплуатацию только станции малой мощности будет привлечено до 1 тысячи квалифицированных специалистов.Город атомщиков, который планируют строить как умный город, будет совмещать новые технологии, чистую энергию. Проект привлечет значительные инвестиции в регион, что будет способствовать развитию инфраструктуры, включая дороги, жилье и социальные объекты.Директор агентства отметил, что Узбекистан станет одним из пионеров внедрения малых модульных реакторов, оказываясь в авангарде мировых трендов атомной энергетики.В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности (АСММ). Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт — шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Генеральным подрядчиком строительства станции выступит Росатом. К строительству также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года Агентство "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион Росатома) подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции. Заливка первого бетона планируется в марте будущего года.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан город атомщиков аэс джизакская область