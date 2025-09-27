ЕЭК и АСЕАН определили планы сотрудничества до 2030 года
Утверждена новая Программа, нацеленная на поступательное развитие сотрудничества не только в рамках традиционных форматов, но и в новых сферах.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Министры экономики России и стран АСЕАН обсудили в ходе консультаций в Куала-Лумпуре (Малайзия) ключевые направления развития диалога между Евразийской экономической комиссией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
На мероприятии утверждена новая Программа сотрудничества ЕЭК и АСЕАН на 2026 — 2030 годы, которая закладывает основу дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и АСЕАН в области экономического сотрудничества.
"Положения новой Программы коррелируют с основными направлениями ключевых стратегических документов ЕАЭС и АСЕАН – Декларации "Евразийский экономический путь" 2030/2045 и Видения АСЕАН 2045, учитывают опыт реализации действующей Программы сотрудничества ЕЭК и АСЕАН до 2025 года", – сказал представитель ЕЭК директор департамента развития интеграции Микаел Беллуян в ходе своего выступления перед министрами экономики.
Беллуян отметил, что новая Программа нацелена на поступательное развитие сотрудничества не только в рамках традиционных форматов, но и в новых сферах, не содержавшихся в первой Программе сотрудничества. В их числе – конгрессно-выставочные мероприятия с участием представителей АСЕАН в странах ЕАЭС, а также мероприятия, проводимые на международных площадках, где могут совместно участвовать ЕЭК и АСЕАН.
Запланированы, в частности, мероприятия по таким новым направлениям, как конкуренция, финансовые рынки, инновационное развитие промышленного и агропромышленного комплексов, а также ряду других. Сохраняется акцент на взаимодействие деловых кругов.
Стороны обозначили заинтересованность в развитии формата мероприятий позиционного характера – "Дни ЕАЭС-АСЕАН" с участием официальных, деловых и экспертных кругов из стран АСЕАН и ЕАЭС.
Также отмечен успех проведения совместных отраслевых семинаров по тематике транспорта, конкуренции и правоприменения, интеллектуальной собственности и защите прав потребителей.
"Представители АСЕАН обозначили интерес к сотрудничеству с ЕАЭС в сферах продовольственной безопасности, циркулярной экономики, инфраструктуры и устойчивой энергетики. До конца 2025 года состоятся совместные отраслевые семинары ЕЭК и АСЕАН по вопросам таможенного регулирования, энергетики, электронной торговли, сельскому хозяйству и техническому регулированию", — уточнили в Комиссии.