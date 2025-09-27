Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250927/eek-asean-opredelili-plany-sotrudnichestva-2030-god-52298501.html
ЕЭК и АСЕАН определили планы сотрудничества до 2030 года
ЕЭК и АСЕАН определили планы сотрудничества до 2030 года
Sputnik Узбекистан
Утверждена новая Программа, нацеленная на поступательное развитие сотрудничества не только в рамках традиционных форматов, но и в новых сферах.
2025-09-27T16:16+0500
2025-09-27T16:16+0500
еэк
сотрудничество
еаэс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51527799_0:0:796:448_1920x0_80_0_0_c39a1d40c0064af0fbe13e320a3eecf5.jpg
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Министры экономики России и стран АСЕАН обсудили в ходе консультаций в Куала-Лумпуре (Малайзия) ключевые направления развития диалога между Евразийской экономической комиссией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, сообщили в пресс-службе ЕЭК.На мероприятии утверждена новая Программа сотрудничества ЕЭК и АСЕАН на 2026 — 2030 годы, которая закладывает основу дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и АСЕАН в области экономического сотрудничества.Беллуян отметил, что новая Программа нацелена на поступательное развитие сотрудничества не только в рамках традиционных форматов, но и в новых сферах, не содержавшихся в первой Программе сотрудничества. В их числе – конгрессно-выставочные мероприятия с участием представителей АСЕАН в странах ЕАЭС, а также мероприятия, проводимые на международных площадках, где могут совместно участвовать ЕЭК и АСЕАН.Запланированы, в частности, мероприятия по таким новым направлениям, как конкуренция, финансовые рынки, инновационное развитие промышленного и агропромышленного комплексов, а также ряду других. Сохраняется акцент на взаимодействие деловых кругов.Стороны обозначили заинтересованность в развитии формата мероприятий позиционного характера – "Дни ЕАЭС-АСЕАН" с участием официальных, деловых и экспертных кругов из стран АСЕАН и ЕАЭС. Также отмечен успех проведения совместных отраслевых семинаров по тематике транспорта, конкуренции и правоприменения, интеллектуальной собственности и защите прав потребителей.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51527799_0:0:598:448_1920x0_80_0_0_181abe84ead818f8f0be0a19844e1c2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еэк асеан сотрудничество еаэс
еэк асеан сотрудничество еаэс

ЕЭК и АСЕАН определили планы сотрудничества до 2030 года

16:16 27.09.2025
© ИА "Белта"Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2025
© ИА "Белта"
Подписаться
Утверждена новая Программа, нацеленная на поступательное развитие сотрудничества не только в рамках традиционных форматов, но и в новых сферах.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Министры экономики России и стран АСЕАН обсудили в ходе консультаций в Куала-Лумпуре (Малайзия) ключевые направления развития диалога между Евразийской экономической комиссией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
На мероприятии утверждена новая Программа сотрудничества ЕЭК и АСЕАН на 2026 — 2030 годы, которая закладывает основу дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и АСЕАН в области экономического сотрудничества.

"Положения новой Программы коррелируют с основными направлениями ключевых стратегических документов ЕАЭС и АСЕАН – Декларации "Евразийский экономический путь" 2030/2045 и Видения АСЕАН 2045, учитывают опыт реализации действующей Программы сотрудничества ЕЭК и АСЕАН до 2025 года", – сказал представитель ЕЭК директор департамента развития интеграции Микаел Беллуян в ходе своего выступления перед министрами экономики.

Беллуян отметил, что новая Программа нацелена на поступательное развитие сотрудничества не только в рамках традиционных форматов, но и в новых сферах, не содержавшихся в первой Программе сотрудничества. В их числе – конгрессно-выставочные мероприятия с участием представителей АСЕАН в странах ЕАЭС, а также мероприятия, проводимые на международных площадках, где могут совместно участвовать ЕЭК и АСЕАН.
Запланированы, в частности, мероприятия по таким новым направлениям, как конкуренция, финансовые рынки, инновационное развитие промышленного и агропромышленного комплексов, а также ряду других. Сохраняется акцент на взаимодействие деловых кругов.
Стороны обозначили заинтересованность в развитии формата мероприятий позиционного характера – "Дни ЕАЭС-АСЕАН" с участием официальных, деловых и экспертных кругов из стран АСЕАН и ЕАЭС.
Также отмечен успех проведения совместных отраслевых семинаров по тематике транспорта, конкуренции и правоприменения, интеллектуальной собственности и защите прав потребителей.
"Представители АСЕАН обозначили интерес к сотрудничеству с ЕАЭС в сферах продовольственной безопасности, циркулярной экономики, инфраструктуры и устойчивой энергетики. До конца 2025 года состоятся совместные отраслевые семинары ЕЭК и АСЕАН по вопросам таможенного регулирования, энергетики, электронной торговли, сельскому хозяйству и техническому регулированию", — уточнили в Комиссии.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0