ЕЭК и АСЕАН определили планы сотрудничества до 2030 года

Утверждена новая Программа, нацеленная на поступательное развитие сотрудничества не только в рамках традиционных форматов, но и в новых сферах.

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Министры экономики России и стран АСЕАН обсудили в ходе консультаций в Куала-Лумпуре (Малайзия) ключевые направления развития диалога между Евразийской экономической комиссией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, сообщили в пресс-службе ЕЭК.На мероприятии утверждена новая Программа сотрудничества ЕЭК и АСЕАН на 2026 — 2030 годы, которая закладывает основу дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и АСЕАН в области экономического сотрудничества.Беллуян отметил, что новая Программа нацелена на поступательное развитие сотрудничества не только в рамках традиционных форматов, но и в новых сферах, не содержавшихся в первой Программе сотрудничества. В их числе – конгрессно-выставочные мероприятия с участием представителей АСЕАН в странах ЕАЭС, а также мероприятия, проводимые на международных площадках, где могут совместно участвовать ЕЭК и АСЕАН.Запланированы, в частности, мероприятия по таким новым направлениям, как конкуренция, финансовые рынки, инновационное развитие промышленного и агропромышленного комплексов, а также ряду других. Сохраняется акцент на взаимодействие деловых кругов.Стороны обозначили заинтересованность в развитии формата мероприятий позиционного характера – "Дни ЕАЭС-АСЕАН" с участием официальных, деловых и экспертных кругов из стран АСЕАН и ЕАЭС. Также отмечен успех проведения совместных отраслевых семинаров по тематике транспорта, конкуренции и правоприменения, интеллектуальной собственности и защите прав потребителей.

