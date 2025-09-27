https://uz.sputniknews.ru/20250927/rjd-peredali-oborudovanie-shkole-i-texnikumu-v-tashkente-52301138.html
РЖД передали оборудование школе и техникуму в Ташкенте
РЖД передали оборудование школе и техникуму в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Подобные акции реализуются не только в Узбекистане, но и в Кыргызстане, Казахстане, Туркменистане и Монголии.
2025-09-27T18:35+0500
2025-09-27T18:35+0500
2025-09-27T18:35+0500
оборудование
школа
узбекистан
видео
ржд
образование
россотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1b/52302013_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f63d94b3c8b00dd5e2c837873c684aa2.png
ОАО "РЖД" передала современную технику двум образовательным учреждениям Ташкента. Данная акция проводится в сотрудничестве с Русской гуманитарной миссией в рамках проекта "Россия с вами" под эгидой Россотрудничества.Акция стала продолжением реализации Концепции развития гуманитарного потенциала ОАО "РЖД" за рубежом по оказанию материально-технической поддержки учреждениям среднего, среднего профессионального и высшего образования.Специализированной общеобразовательной школе №180 города Ташкента был передан комплект акустического оборудования и микшерного пульта. Прежде школа уже получила от ОАО "РЖД" 10 интерактивных досок, электронный проектор, музыкальную аппаратуру.В этот же день Ташкентскому транспортному техникуму передали персональный компьютер с монитором и комплектом аксессуаров, мобильную интерактивную панель, VR-шлем и специализированное обучающее программное обеспечение. В техникуме также есть комплект учебно-лабораторного оборудования, геодезические приборы и наборы путевых инструментов, и это также подарок от ОАО "РЖД".Подробнее смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1b/52302013_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fa9167f5c89f5535b341ac24ae115bb7.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео ржд оборудование школа техникум ташкент
видео ржд оборудование школа техникум ташкент
РЖД передали оборудование школе и техникуму в Ташкенте
Эксклюзив
Подобные акции реализуются не только в Узбекистане, но и в Кыргызстане, Казахстане, Туркменистане и Монголии.
ОАО "РЖД" передала современную технику двум образовательным учреждениям Ташкента. Данная акция проводится в сотрудничестве с Русской гуманитарной миссией в рамках проекта "Россия с вами" под эгидой Россотрудничества.
Акция стала продолжением реализации Концепции развития гуманитарного потенциала ОАО "РЖД" за рубежом по оказанию материально-технической поддержки учреждениям среднего, среднего профессионального и высшего образования.
"В 2023 и 2024 годах крупные партии учебно-лабораторного оборудования, компьютерной техники, учебников, обучающих электронных пособий, включая современную систему виртуальной реальности, получили учебные заведения не только Узбекистана, но и Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана и Монголии", — рассказал генеральный представитель ОАО "РЖД" в Республике Узбекистан Баходур Урдашев.
Специализированной общеобразовательной школе №180 города Ташкента был передан комплект акустического оборудования и микшерного пульта. Прежде школа уже получила от ОАО "РЖД" 10 интерактивных досок, электронный проектор, музыкальную аппаратуру.
В этот же день Ташкентскому транспортному техникуму передали персональный компьютер с монитором и комплектом аксессуаров, мобильную интерактивную панель, VR-шлем и специализированное обучающее программное обеспечение. В техникуме также есть комплект учебно-лабораторного оборудования, геодезические приборы и наборы путевых инструментов, и это также подарок от ОАО "РЖД".
Подробнее смотрите в видео Sputnik Узбекистан
.