РЖД передали оборудование школе и техникуму в Ташкенте

Подобные акции реализуются не только в Узбекистане, но и в Кыргызстане, Казахстане, Туркменистане и Монголии.

ОАО "РЖД" передала современную технику двум образовательным учреждениям Ташкента. Данная акция проводится в сотрудничестве с Русской гуманитарной миссией в рамках проекта "Россия с вами" под эгидой Россотрудничества.Акция стала продолжением реализации Концепции развития гуманитарного потенциала ОАО "РЖД" за рубежом по оказанию материально-технической поддержки учреждениям среднего, среднего профессионального и высшего образования.Специализированной общеобразовательной школе №180 города Ташкента был передан комплект акустического оборудования и микшерного пульта. Прежде школа уже получила от ОАО "РЖД" 10 интерактивных досок, электронный проектор, музыкальную аппаратуру.В этот же день Ташкентскому транспортному техникуму передали персональный компьютер с монитором и комплектом аксессуаров, мобильную интерактивную панель, VR-шлем и специализированное обучающее программное обеспечение. В техникуме также есть комплект учебно-лабораторного оборудования, геодезические приборы и наборы путевых инструментов, и это также подарок от ОАО "РЖД".Подробнее смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

