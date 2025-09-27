https://uz.sputniknews.ru/20250927/uzbekistan-avtobusnyy-reys-tashkent-kazan-data-vremya-52297677.html

В Узбекистане запустят автобусный рейс из Ташкента в Казань – дата и время

В Узбекистане запустят автобусный рейс из Ташкента в Казань – дата и время

Sputnik Узбекистан

Рейсы по данному маршруту будут выполняться с 6 октября дважды в неделю.

2025-09-27T13:01+0500

2025-09-27T13:01+0500

2025-09-27T13:01+0500

узбекистан

казань

россия

ташкент

автобус

автомобильное сообщение

новый рейс

билет

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/09/47489807_0:50:1187:718_1920x0_80_0_0_63aedd5b247a2f94942a752db8dd7504.jpg

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Компания Uzautotrans Service открывает регулярное автобусное сообщение по маршруту Ташкент — Казань — Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.Первый рейс из Ташкента в Казань состоится 6 октября. Автобус отправляется с автовокзала "Ташкент" в 17.00, стоимость билета — 700 тысяч сумов (около $60 ). Из Казани первый рейс отправится в столицу Узбекистана 9 октября. Автобус отправляется с центрального автовокзала "Казань" в 17.00 по местному времени. Стоимость билета установлена в размере 5 000 рублей.В настоящее время действует регулярное автобусное сообщение из Ташкента с городами России — Москвой, Пермью, Новосибирском и Краснодаром.

узбекистан

казань

россия

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

казань ташкент автобус рейс узбекистан россия