В Узбекистане запустят автобусный рейс из Ташкента в Казань – дата и время
Рейсы по данному маршруту будут выполняться с 6 октября дважды в неделю.
2025-09-27T13:01+0500
2025-09-27T13:01+0500
2025-09-27T13:01+0500
Новости
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik.
Компания Uzautotrans Service открывает регулярное автобусное сообщение по маршруту Ташкент — Казань — Ташкент. Об этом сообщает
пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.
"С 6 октября текущего года предприятие "Uzautotrans Service" запускает регулярное автобусное сообщение по маршруту Ташкент – Казань – Ташкент. Рейсы по данному маршруту будут выполняться по понедельникам и четвергам", — говорится в сообщении ведомства.
Первый рейс из Ташкента в Казань состоится 6 октября. Автобус отправляется с автовокзала "Ташкент" в 17.00, стоимость билета — 700 тысяч сумов (около $60 ).
Из Казани первый рейс отправится в столицу Узбекистана 9 октября. Автобус отправляется с центрального автовокзала "Казань" в 17.00 по местному времени. Стоимость билета установлена в размере 5 000 рублей.
В настоящее время действует регулярное автобусное сообщение из Ташкента с городами России — Москвой, Пермью, Новосибирском и Краснодаром.