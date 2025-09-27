https://uz.sputniknews.ru/20250927/uzbekistan-i-kyrgyzstan-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-borbe-s-terrorizmom-i-prestupnostyu-52293633.html

Узбекистан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество в борьбе с терроризмом и преступностью

Узбекистан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество в борьбе с терроризмом и преступностью

Sputnik Узбекистан

В Жалал-Абаде состоялось очередное Заседание узбекско-кыргызской межведомственной координационной рабочей группы и руководителей приграничных органов внутренних дел двух республик.

2025-09-27T11:10+0500

2025-09-27T11:10+0500

2025-09-27T11:13+0500

кыргызстан

узбекистан

борьба с терроризмом

борьба с преступностью

сотрудничество

мвд узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1a/52282399_0:212:1435:1019_1920x0_80_0_0_3d6bdb0bb96e52635c2921adf064704f.png

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана и Кыргызстана намерены укреплять двустороннее сотрудничество, обмениваться опытом, а также активизировать информационное взаимодействие с целью совместного противодействия преступности, в том числе в борьбе с экстремизмом, терроризмом, незаконной миграцией, наркооборотом и киберпреступностью. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.С этой целью в городе Жалал-Абад Кыргызстана прошло очередное Заседание узбекско-кыргызской межведомственной координационной рабочей группы и руководителей приграничных органов внутренних дел двух республик.В заседании приняли участие делегации двух государств во главе с заместителями руководителей ведомств, центральных служб МВД и УВД приграничных областей.Стороны рассмотрели ключевые вопросы совместного противодействия преступности, включая меры по борьбе с экстремизмом, терроризмом, незаконной миграцией, наркооборотом и киберпреступностью.Ходе встречи стороны подтвердили намерение укреплять двустороннее сотрудничество и обмен опытом, договорились о проведении взаимных визитов делегаций и активизации информационного взаимодействия.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан кыргызстан сотрудничество борьба с терроризмом преступность