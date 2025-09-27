https://uz.sputniknews.ru/20250927/uzbekistan-rossiysko-uzbekskie-texnoparki-52301789.html

В Узбекистане откроют два российско-узбекских технопарка – комментарий торгпреда РФ в РУз

Российский бизнес все больше ориентируется на локализацию производства в Узбекистане.

В Навоийской и Бухарской областях в ближайшее время заработают два совместных российско-узбекистанских технопарка. Об этом рассказал Торговый представитель Российской Федерации в Республике Узбекистан Константин Злыгостев в интервью Sputnik Узбекистан.В ходе беседы он также отметил, что сейчас российский бизнес стал делать упор именно на локализацию производства на территории Узбекистана. Таким образом российско-узбекское сотрудничество двигается от традиционной экспортной модели к более современным и выгодным обеим сторонам решениям.Тем не менее взаимный товарооборот между Россией и Узбекистаном продолжает расти.Более подробно о перспективных направлениях российско-экономического сотрудничества — в видео.

