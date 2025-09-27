https://uz.sputniknews.ru/20250927/uzbekistan-rossiysko-uzbekskie-texnoparki-52301789.html
В Узбекистане откроют два российско-узбекских технопарка – комментарий торгпреда РФ в РУз
В Узбекистане откроют два российско-узбекских технопарка – комментарий торгпреда РФ в РУз
Sputnik Узбекистан
Российский бизнес все больше ориентируется на локализацию производства в Узбекистане.
В Навоийской и Бухарской областях в ближайшее время заработают два совместных российско-узбекистанских технопарка. Об этом рассказал Торговый представитель Российской Федерации в Республике Узбекистан Константин Злыгостев в интервью Sputnik Узбекистан.В ходе беседы он также отметил, что сейчас российский бизнес стал делать упор именно на локализацию производства на территории Узбекистана. Таким образом российско-узбекское сотрудничество двигается от традиционной экспортной модели к более современным и выгодным обеим сторонам решениям.Тем не менее взаимный товарооборот между Россией и Узбекистаном продолжает расти.Более подробно о перспективных направлениях российско-экономического сотрудничества — в видео.
В Узбекистане откроют два российско-узбекских технопарка – комментарий торгпреда РФ в РУз
Российский бизнес все больше ориентируется на локализацию производства в Узбекистане.
В Навоийской и Бухарской областях в ближайшее время заработают два совместных российско-узбекистанских технопарка. Об этом рассказал Торговый представитель Российской Федерации в Республике Узбекистан Константин Злыгостев в интервью Sputnik Узбекистан
В ходе беседы он также отметил, что сейчас российский бизнес стал делать упор именно на локализацию производства на территории Узбекистана. Таким образом российско-узбекское сотрудничество двигается от традиционной экспортной модели к более современным и выгодным обеим сторонам решениям.
"У нас меньше торговых компаний, но больше реального сектора экономики, то есть это те компании, которые осуществляют не просто поставку продукции, а занимаются в первую очередь локализацией производства на территории Узбекистана", — отметил торгпред.
Тем не менее взаимный товарооборот между Россией и Узбекистаном продолжает расти.
"По статистике Федеральной таможенной службы, в 2024 году товарооборот между странами превысил $10,2 млрд. За 7 месяцев 2025 года в сравнении с тем же периодом 2024-го товарооборот увеличился чуть больше, чем на 5%. Это постепенный рост", — подчеркнул Злыгостев.
Более подробно о перспективных направлениях российско-экономического сотрудничества — в видео.