https://uz.sputniknews.ru/20250927/vyazannye-igrushki-kukly-tsvety-samarkand-yarmarka-52302320.html

Вязаные игрушки, куклы и цветы: в Самарканде прошла необычная ярмарка

Вязаные игрушки, куклы и цветы: в Самарканде прошла необычная ярмарка

Sputnik Узбекистан

У площади Регистан предприниматели и ремесленники с инвалидностью представили свои работы: вязаные игрушки, тряпичные сумки, ароматную домашнюю выпечку, деревянные поделки, ювелирные украшения, яркие цветочные композиции и многое другое.

2025-09-27T17:50+0500

2025-09-27T17:50+0500

2025-09-27T18:38+0500

самарканд

ярмарка

игрушки

цветы

ремесленники

лица с инвалидностью

творчество

фото

предприниматели

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1b/52302852_404:0:3661:1832_1920x0_80_0_0_b62a4c7cd1a2455e93cfd14c704f6513.jpg

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Событие прошло под девизом "Мы вместе!" и собрало десятки участников и гостей, среди которых было немало туристов. Посетители выставки с удовольствием не только смотрели и фотографировали оригинальные работы, но и приобретали их, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Так, особый интерес у группы туристов вызвал стенд 29-летней Ойгуль Убайдуллаевой из Джамбайского района. Мастерица, имеющая нарушения слуха и речи, представила тряпичные куклы. На первый взгляд кажется, что все куклы похожи, но стоит внимательно приглядеться и видно, что одна из них — улыбчивая, другая — застенчивая, а третья — сильная и волевая.Этим ремеслом Ойгуль занимается уже около 15 лет. Несмотря на образование и полученную профессию портнихи, долгое время она оставалась без работы. Ситуация изменилась в мае после выхода указа президента о совершенствовании системы занятости людей с инвалидностью. Мастерицу пригласили в специнтернат № 61 города Самарканда для детей с нарушением слуха, где она теперь обучает ребят искусству создания тряпичных кукол.Свою историю с удовольствием рассказывает и 45-летняя Зухра Аликулова из Пастдаргомского района, представившая на ярмарке вязаные игрушки. Несмотря на инвалидность I группы, она уже три года создает забавных медвежат и зайцев. Женщина признается, что с детства любила вязать, но в 2000-х годах временно отказалась от этого увлечения, поскольку в магазинах появился широкий ассортимент детской и женской одежды, и спрос на вязаные вещи снизился. Недавно ремесленница увидела в интернете оригинальные вязаные игрушки и решила попробовать снова. По ее словам, на создание одного медведя или зайца уходит около трех дней. Свои работы она продает возле детских садов и учебных центров. Стоимость одной игрушки составляет порядка 70 тысяч сумов.Не меньший интерес у гостей вызвал и стенд 70-летней Гулсары Кудратовой из Булунгура. Вместе с помощницами, имеющими проблемы со здоровьем, она представила искусственные цветы из лент, велюра и бисера.На ярмарке также были представлены адаптивные приспособления для людей с особыми потребностями.Организаторы — Управление юстиции, Нацагентство соцзащиты и общество инвалидов — подчеркнули, что такие мероприятия помогают вовлекать людей в активную жизнь и дают возможность каждому реализовать свой талант.Неделя гражданского общества в Самарканде продолжится встречами, мастер-классами и программами поддержки ремесленников с инвалидностью.

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

самарканд ярмарка куклы игрушки инвалиды предприниматели ремесленники фото