Вязаные игрушки, куклы и цветы: в Самарканде прошла необычная ярмарка
17:50 27.09.2025 (обновлено: 18:38 27.09.2025)
Подписаться
Эксклюзив
У площади Регистан предприниматели и ремесленники с инвалидностью представили свои работы: вязаные игрушки, тряпичные сумки, ароматную домашнюю выпечку, деревянные поделки, ювелирные украшения, яркие цветочные композиции и многое другое.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Событие прошло под девизом "Мы вместе!" и собрало десятки участников и гостей, среди которых было немало туристов. Посетители выставки с удовольствием не только смотрели и фотографировали оригинальные работы, но и приобретали их, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Так, особый интерес у группы туристов вызвал стенд 29-летней Ойгуль Убайдуллаевой из Джамбайского района. Мастерица, имеющая нарушения слуха и речи, представила тряпичные куклы. На первый взгляд кажется, что все куклы похожи, но стоит внимательно приглядеться и видно, что одна из них — улыбчивая, другая — застенчивая, а третья — сильная и волевая.
Этим ремеслом Ойгуль занимается уже около 15 лет. Несмотря на образование и полученную профессию портнихи, долгое время она оставалась без работы. Ситуация изменилась в мае после выхода указа президента о совершенствовании системы занятости людей с инвалидностью. Мастерицу пригласили в специнтернат № 61 города Самарканда для детей с нарушением слуха, где она теперь обучает ребят искусству создания тряпичных кукол.
Свою историю с удовольствием рассказывает и 45-летняя Зухра Аликулова из Пастдаргомского района, представившая на ярмарке вязаные игрушки. Несмотря на инвалидность I группы, она уже три года создает забавных медвежат и зайцев. Женщина признается, что с детства любила вязать, но в 2000-х годах временно отказалась от этого увлечения, поскольку в магазинах появился широкий ассортимент детской и женской одежды, и спрос на вязаные вещи снизился. Недавно ремесленница увидела в интернете оригинальные вязаные игрушки и решила попробовать снова. По ее словам, на создание одного медведя или зайца уходит около трех дней. Свои работы она продает возле детских садов и учебных центров. Стоимость одной игрушки составляет порядка 70 тысяч сумов.
"Сегодня магазины полны всевозможными игрушками, однако спрос на вязаные по-прежнему высок. К примеру, дети с удовольствием тянутся к вязаным героям мультфильма "Ну, погоди!". На выставке представлена лишь малая часть того, что я создаю. Недавно в Коканде на Международном фестивале ремесел я продала почти 100 игрушек", — делится Зухра.
© SputnikВ Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
1/12
© Sputnik
В Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
© SputnikВ Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
2/12
© Sputnik
В Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
© SputnikВ Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
3/12
© Sputnik
В Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
© SputnikВ Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
4/12
© Sputnik
В Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
© SputnikВ Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
5/12
© Sputnik
В Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
© SputnikВ Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
6/12
© Sputnik
В Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
© SputnikВ Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
7/12
© Sputnik
В Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
© SputnikВ Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
8/12
© Sputnik
В Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
© SputnikВ Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
9/12
© Sputnik
В Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
© SputnikВ Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
10/12
© Sputnik
В Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
© SputnikВ Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
11/12
© Sputnik
В Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
© SputnikВ Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
12/12
© Sputnik
В Самарканде прошла необычная ярмарка игрушек и цветов.
Не меньший интерес у гостей вызвал и стенд 70-летней Гулсары Кудратовой из Булунгура. Вместе с помощницами, имеющими проблемы со здоровьем, она представила искусственные цветы из лент, велюра и бисера.
"С детства любила собирать букеты. Теперь обучаю этому ремеслу женщин, в том числе с инвалидностью. Многие из них работают со мной, и мы поставляем композиции в цветочные и сувенирные магазины не только по региону, но и за его пределами", — отметила она.
На ярмарке также были представлены адаптивные приспособления для людей с особыми потребностями.
Организаторы — Управление юстиции, Нацагентство соцзащиты и общество инвалидов — подчеркнули, что такие мероприятия помогают вовлекать людей в активную жизнь и дают возможность каждому реализовать свой талант.
Неделя гражданского общества в Самарканде продолжится встречами, мастер-классами и программами поддержки ремесленников с инвалидностью.