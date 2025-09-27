Хлопок, подготовка к зиме, инвестиции и "Яшил макон": президент провел совещание
12:10 27.09.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент провел расширенное совещание, посвященное уборке хлопка, подготовке к зиме, инвестициям и экспорту, а также проекту "Яшил макон".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства поручил обеспечить качественную уборку урожая хлопка, устранить недостатки, связанные с отоплением в зимний период, расширить осеннюю посадку саженев, увеличить экспорт, а также активнее привлекать инвестиции и выходить на новые рынки.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялось расширенное совещание, на котором обсудили уборку хлопка, подготовку к осенне-зимнему сезону, показатели по инвестициям и экспорту, а также реализацию проекта "Яшил макон".
Уборка урожая хлопка
Было отмечено, что в этом году хлопчатником засеяно 875 тысяч гектаров земель, заключены договоры на заготовку 3,7 млн тонн сырца. Для проведения уборки привлечено свыше 900 машин, фермеры обеспечены горючим и удобрениями по льготным ценам.
Вместе с тем, в ряде регионов фиксируется отставание от графика. Если в Сурхандарьинской, Хорезмской, Ферганской и Андижанской областях результаты признаны удовлетворительными, то в Самаркандской, Сырдарьинской и Навоийской ситуация остается неудовлетворительной.
Президент поручил:
в кратчайшие сроки создать в проблемных районах оперативные штабы;
обеспечить качественную уборку урожая;
оперативно решать вопросы, волнующие фермеров;
своевременно производить расчеты за собранный хлопок.
Подготовка к осенне-зимнему сезону
На совещании было отмечено, что по всей республике из 640 школ и детских садов 125 до сих пор не отремонтированы. Из 9,8 тысячи многоквартирных домов почти тысяча не готова к сезону. В Джизакской и Сурхандарьинской областях ремонт котельных также не завершен.
Глава государства потребовал в течение двух недель полностью устранить недостатки, привести подстанции, электрические и водопроводные сети в готовность.
Президенту доложено, что на сегодняшний день населению поставлено 55 тысяч тонн угля, в том числе 9 тысяч тонн в 381 отдаленный населенный пункт. При этом в хранилищах остается 27 тысяч тонн угля.
Глава государства поручил обеспечить их скорейшую доставку жителям, а также гарантированно поставить потребителям в зимний период 330 тысяч тонн сжиженного газа.
"За бесперебойное газо- и электроснабжение ответственные лица несут персональную ответственность", — подчеркнуто на совещании.
Исполнение программы "Яшил макон"
Отмечено, что из 137 млн саженцев, высаженных весной, 27,5 млн засохли из-за раннего наступление жары, в результате чего молодые деревья не успели прижиться. Президент поручил расширить осеннюю посадку: в нынешний сезон планируется высадить 125 млн деревьев и кустарников, еще 75 ми – весной. При этом саженцы не должны высаживаться в местах, где отсутствует система орошения.
Для научно обоснованного развития городов по "зеленым" стандартам поручено с участием ученых, урбанистов и экологов в течение двух месяцев подготовить "зеленые" мастер-планы Ташкента, Нукуса и всех областных центров.
Экономика и инвестиции
В экономическом блоке совещания отмечалось, что по итогам девяти месяцев объем привлеченных иностранных инвестиций достигнет $33,5 млрд. За январь-август экспорт составил $23 млрд, что на 31% больше прошлогоднего показателя.
Вместе с тем рост инвестиций и экспорта наблюдается не во всех регионах, в некоторых областях показатели снизились.
Президент потребовал обеспечить до конца года дополнительный экспорт в объеме $7,3 млрд, активнее привлекать инвестиции и выходить на новые рынки.
Особо подчеркнуто, что будет налажено сотрудничество с отдельными штатами США. Каждая область установит партнерские связи с конкретным штатом, что позволит расширить прямые контакты между местными предпринимателями и зарубежными партнерами.
В завершение совещания глава государства поручил обеспечить полное и своевременное выполнение задач по всем обозначенным направлениям.