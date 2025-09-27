https://uz.sputniknews.ru/20250927/xlopok-podgotovka-zima-investitsii-yashil-makon-prezident-provel-soveschanie--52295519.html

Хлопок, подготовка к зиме, инвестиции и "Яшил макон": президент провел совещание

Хлопок, подготовка к зиме, инвестиции и "Яшил макон": президент провел совещание

Sputnik Узбекистан

Глава государства поручил обеспечить качественную уборку урожая хлопка, устранить недостатки, связанные с отоплением в зимний период, расширить осеннюю посадку саженев, увеличить экспорт, а также активнее привлекать инвестиции и выходить на новые рынки.

2025-09-27T12:10+0500

2025-09-27T12:10+0500

2025-09-27T12:34+0500

шавкат мирзиёев

сбор хлопка

совещание

яшил макон

инвестиции

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1b/52295794_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c81f4511c2c3807033898cf68b04c4b8.jpg

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялось расширенное совещание, на котором обсудили уборку хлопка, подготовку к осенне-зимнему сезону, показатели по инвестициям и экспорту, а также реализацию проекта "Яшил макон".Уборка урожая хлопкаБыло отмечено, что в этом году хлопчатником засеяно 875 тысяч гектаров земель, заключены договоры на заготовку 3,7 млн тонн сырца. Для проведения уборки привлечено свыше 900 машин, фермеры обеспечены горючим и удобрениями по льготным ценам.Вместе с тем, в ряде регионов фиксируется отставание от графика. Если в Сурхандарьинской, Хорезмской, Ферганской и Андижанской областях результаты признаны удовлетворительными, то в Самаркандской, Сырдарьинской и Навоийской ситуация остается неудовлетворительной. Президент поручил:Подготовка к осенне-зимнему сезонуНа совещании было отмечено, что по всей республике из 640 школ и детских садов 125 до сих пор не отремонтированы. Из 9,8 тысячи многоквартирных домов почти тысяча не готова к сезону. В Джизакской и Сурхандарьинской областях ремонт котельных также не завершен. Глава государства потребовал в течение двух недель полностью устранить недостатки, привести подстанции, электрические и водопроводные сети в готовность.Президенту доложено, что на сегодняшний день населению поставлено 55 тысяч тонн угля, в том числе 9 тысяч тонн в 381 отдаленный населенный пункт. При этом в хранилищах остается 27 тысяч тонн угля. Глава государства поручил обеспечить их скорейшую доставку жителям, а также гарантированно поставить потребителям в зимний период 330 тысяч тонн сжиженного газа. Исполнение программы "Яшил макон" Отмечено, что из 137 млн саженцев, высаженных весной, 27,5 млн засохли из-за раннего наступление жары, в результате чего молодые деревья не успели прижиться. Президент поручил расширить осеннюю посадку: в нынешний сезон планируется высадить 125 млн деревьев и кустарников, еще 75 ми – весной. При этом саженцы не должны высаживаться в местах, где отсутствует система орошения.Для научно обоснованного развития городов по "зеленым" стандартам поручено с участием ученых, урбанистов и экологов в течение двух месяцев подготовить "зеленые" мастер-планы Ташкента, Нукуса и всех областных центров.Экономика и инвестицииВ экономическом блоке совещания отмечалось, что по итогам девяти месяцев объем привлеченных иностранных инвестиций достигнет $33,5 млрд. За январь-август экспорт составил $23 млрд, что на 31% больше прошлогоднего показателя.Вместе с тем рост инвестиций и экспорта наблюдается не во всех регионах, в некоторых областях показатели снизились. Президент потребовал обеспечить до конца года дополнительный экспорт в объеме $7,3 млрд, активнее привлекать инвестиции и выходить на новые рынки.Особо подчеркнуто, что будет налажено сотрудничество с отдельными штатами США. Каждая область установит партнерские связи с конкретным штатом, что позволит расширить прямые контакты между местными предпринимателями и зарубежными партнерами.В завершение совещания глава государства поручил обеспечить полное и своевременное выполнение задач по всем обозначенным направлениям.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

хлопок, подготовка к зиме инвестиции "яшил макон" президент совещание мирзиёев