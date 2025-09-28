https://uz.sputniknews.ru/20250928/ministr-eek-nazval-sderjivayuschiy-faktor-dlya-evraziyskoy-integratsii-52315507.html

Министр ЕЭК назвал сдерживающий фактор для евразийской интеграции

Арзыбек Кожошев: Необходимо не просто развивать национальные интеллектуальные транспортные системы, но и думать о том, каким образом они будут взаимодействовать в зонах перехода ответственности операторов

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Цифровое неравенство – один из сдерживающих факторов для евразийской интеграции, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев, сообщает пресс-служба Комиссии.Такое мнение он озвучил на пленарной дискуссии "Эффективность интеллектуальных транспортных систем" в рамках ежегодного Международного форума "Интеллектуальные транспортные системы России. Цифровая эра транспорта".Министр рассказал о работе по ключевым направлениям евразийской интеграции в сфере цифровизации транспортной деятельности.На "полях" форума подписали план мероприятий по взаимодействию блока энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии и Ассоциации по развитию цифровых технологий транспорта "Цифровая Эра Транспорта".Документ рассчитан на 2026 – 2027 годы. Он предусматривает проведение совместных мероприятий и консультаций, обмен опытом по актуальным вопросам в сфере цифровых технологий на транспорте, в том числе интеллектуальных транспортных систем, обмен статданными, а также подготовку аналитических материалов и докладов.

