Арзыбек Кожошев: Необходимо не просто развивать национальные интеллектуальные транспортные системы, но и думать о том, каким образом они будут взаимодействовать в зонах перехода ответственности операторов
Министр ЕЭК назвал сдерживающий фактор для евразийской интеграции
Арзыбек Кожошев: Необходимо не просто развивать национальные интеллектуальные транспортные системы, но и думать о том, каким образом они будут взаимодействовать в зонах перехода ответственности операторов.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
Цифровое неравенство – один из сдерживающих факторов для евразийской интеграции, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев, сообщает
пресс-служба Комиссии.
Такое мнение он озвучил на пленарной дискуссии "Эффективность интеллектуальных транспортных систем" в рамках ежегодного Международного форума "Интеллектуальные транспортные системы России. Цифровая эра транспорта".
Министр рассказал о работе по ключевым направлениям евразийской интеграции в сфере цифровизации транспортной деятельности.
"Необходимо не просто развивать национальные интеллектуальные транспортные системы, но и думать о том, каким образом они будут взаимодействовать в зонах перехода ответственности операторов", — добавил Кожошев.
На "полях" форума подписали план мероприятий по взаимодействию блока энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии и Ассоциации по развитию цифровых технологий транспорта "Цифровая Эра Транспорта".
Документ рассчитан на 2026 – 2027 годы. Он предусматривает проведение совместных мероприятий и консультаций, обмен опытом по актуальным вопросам в сфере цифровых технологий на транспорте, в том числе интеллектуальных транспортных систем, обмен статданными, а также подготовку аналитических материалов и докладов.