На фоне беспрецедентного давления на оппозицию: в Молдове проходят парламентские выборы

На фоне беспрецедентного давления на оппозицию: в Молдове проходят парламентские выборы

2025-09-28 В стране открыли более 2,2 тыс. пунктов голосования, за рубежом —301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В Молдове на фоне беспрецедентного давления на оппозицию проходят парламентские выборы, сообщает РИА Новости.Жители страны выбирают депутатов раз в четыре года. Выборы признают состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки.Выборы проходят по пропорциональной системе. Избирательные участки работают с 07.00 до 21.00 по местному времени.В стране открыли более 2,2 тыс. пунктов голосования, за рубежом —301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса европейской диаспоры.По информации Союза юристов Молдовы, председатели участковых избирательных бюро препятствуют доступу наблюдателей на участки, в особенности за рубежом.Власти Молдовы в день выборов перекрыли движение на мосту через Днестр у приднестровского города Каменка и молдавского села Сенатовка. В результате образовалась пробка из автомобилей. По словам очевидцев, полицейские объясняют это якобы зависшей программой.За право попасть в парламент борются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Всего в молдавском парламенте 101 депутатское место. Для избрания независимым кандидатам необходимо преодолеть порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7%.Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок. В него входят четыре политсилы:И "Действие и солидарность", и оппозиция придают выборам большое значение, поскольку парламент в Молдове влияет на формирование правительства и судебную власть.ЦИК страны сообщил, что аккредитовал более 3400 наблюдателей, из них 912 — международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей РФ и МПА СНГ.Лидер партии "Будущее Молдовы" и один из сопредседателей Патриотического блока Василий Тарлев сообщил что недопуск наблюдателей из России и СНГ на парламентские выборы в республике свидетельствует о подготовке к масштабным фальсификациям.Политик напомнил, что молдавские власти ограничили аккредитацию для ряда международных миссий, в том числе российских, что, по его словам, "ставит под сомнение легитимность предстоящего голосования".Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала проголосовать против рабства через внешнее управление на парламентских выборах в Молдове.Оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины". ЦИК Молдовы сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс-антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Накануне политсила опротестовала это решение.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией.

