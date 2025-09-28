https://uz.sputniknews.ru/20250928/ssha-predyavili-indii-ultimatum-posle-kotorogo-ona-doljna-predat-rossiyu-52312658.html

США предъявили Индии ультиматум, после которого она должна предать Россию

США предъявили Индии ультиматум, после которого она должна предать Россию

Когда твоя политика строится на предательстве, ты видишь предателей в каждом, пишет колумнист РИА Новости. 28.09.2025

Когда твоя политика строится на предательстве, ты видишь предателей в каждом, пишет колумнист РИА Новости.На этой неделе в Вашингтоне прошли переговоры между представителями США и Индии, где обсуждались ориентировочные контуры возможной масштабной торговой сделки. Переговорам предшествовал резкий рост напряженности между странами, вызванный введением Трампом показательно-наказательных пошлин в 25% на весь индийский импорт в США (в дополнение к ранее введенным 25%) за то, что нехорошая Индия продолжает покупать у России нефть.Согласно изданию Bloomberg, американская сторона поставила жесткое условие: "решение вопроса с российскими поставками является ключевым условием для снижения тарифных ставок и заключения сделки".Сразу после завершения переговоров в западных СМИ появились сообщения о том, что индийцы "поплыли" и уже начали торговаться – якобы взамен отмены поставок нефти из России им должны разрешить закупать ее у Венесуэлы и Ирана.Самым говорящим стал заголовок вчерашней статьи в Time: "США и Индия тихонько налаживают отношения". Издание утверждает, что "сейчас есть признаки того, что Вашингтон и Нью-Дели делают успехи в ограничении ущерба для своих отношений: в частности, последние события повышают вероятность того, что США и Индия объявят о торговом соглашении к концу этого года".Иными словами, всеми силами создается впечатление, что еще недавно обнимавшийся с Владимиром Путиным Нарендра Моди публично сожжет его портрет в обмен на смягчение гнева хозяина Белого дома.У западной аудитории, а также в среде лимитрофов такое поведение считается абсолютно нормальным: предательство – это не порок, а добродетель, а подчинение окрикам – не трусость, а благоразумие.Впрочем, в случае с тысячелетней Индией подобная мораль не работает от слова "совсем". И сам Моди, и целый ряд высокопоставленных индийских чиновников прямо заявили, что Индия является суверенным государством и будет сама решать, у кого и что ей покупать, то есть считать одну из крупнейших и важнейших стран в мире ручной собачонкой – опасное и оскорбительное заблуждение.Кроме того, есть целый ряд фундаментальных экономических и политических причин, по которым Индия не может и не будет отказываться от импорта нефти из России.При том, что на недавнем саммите ШОС лидеры Индии и Китая продемонстрировали серьезнейший разворот друг к другу, между странами сохраняется активная (но мирная) соревновательность по целому ряду направлений, где никто не хочет уступать.По словам директора Института стран Азии и Африки Алексея Маслова, Индию в течение ближайших 15-20 лет ожидает "взрывной рост", что приближает ее к исполнению давней амбиции руководителей страны: как минимум выйти на равный уровень экономического развития с Китаем. Основой предвыборной платформы нынешнего индийского премьера и его партии (то есть обещанием избирателям) были две вещи – превратить Индию в глобальный производственный хаб и "продвинуть Индию как жизнеспособную альтернативу для мировых компаний, стремящихся диверсифицировать свои цепочки поставок (вместо зависимости) от Китая".В течение последних 20 лет Китай прочно удерживал звание "мировой фабрики", которое обуславливается самыми низкими издержками в производстве. Так вот: по некоторым данным, этим летом Индия вышла на первое место в мире как самая дешевая страна для промышленного производства, обогнав соперника.Ключевым же условием победы в острейшей борьбе за первое место стала дешевая энергия, то есть большей частью дешевые углеводороды. На данный момент в Китае энергоемкие отрасли (сталь, алюминий, цемент, химия) составляют 50-60% от всего промышленного производства страны. Индия наступает на пятки: в ее обрабатывающей промышленности энергоемкие производства составляют уже 41,6%, а будет с каждым годом все больше и больше на фоне изменения структуры экономики страны: ранее доминирующая сфера услуг начинает сменяться промышленным производством, которое требует много-много киловатт, бензина и прочей солярки. Если коротко: вся гордая программа "Made in India" без дешевой энергии и дешевых углеводородов обречена, и индийское руководство этого не допустит никогда.Поэтому неудивительно, что этом году импорт российской нефти в Индию побил все рекорды. По данным Reuters, даже на фоне 50% тарифов и угроз от Трампа "индийские нефтепереработчики увеличат закупки российской нефти в сентябре на 10-20% по сравнению с августом". Мало того: даже после новостей о том, что Индия уже вот-вот предаст Россию, индийские НПЗ прямо сейчас продолжают активно заключать контракты на российскую нефть. Если это не средний палец в сторону Дяди Сэма, то жена Макрона – не Алексей Панин*.На днях издание India Today привело цитату индийского чиновника: "Если индийские власти не прикажут прямо, или не произойдет кардинальный сдвиг в торговой экономике, российская нефть останется ключевой частью поставок (энергоносителей в Индию)".Нет никаких признаков, что что-либо из этого произойдет, и никакие американцы на это повлиять не смогут.Вчера глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сообщил, что "партнерство России с Индией не находится под угрозой", и вообще – "я даже не спрашиваю наших коллег из Индии, что будет с нефтью (закупками из России). … Индия тоже, как и Турция, себя уважает".Западные СМИ и официальные лица могут с упоением видеть радужные сны, в которых Моди вонзает нож в спину Путина, поскольку реальность для них слишком жестока: на конец года уже запланирован масштабный российско-индийский саммит, то есть ожидается визит Путина в Нью-Дели.И что-то подсказывает, что там точно никто не скажет: "Извини, ничего личного, только бизнес!".* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан иноагентом.

