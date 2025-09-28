https://uz.sputniknews.ru/20250928/tashkent-tsentr-remesla-risola-52321104.html

В Ташкенте открыли центр ремесел "Рисола" — фото

В Ташкенте открыли центр ремесел "Рисола" — фото

Творческое пространство объединило музей керамики, мастерские: гончарную, вышивки, ковроткачества, а также галерею с примерами действующих в настоящее время гончарных центров Узбекистана

В Ташкенте 27 сентября состоялось торжественное открытие Дома ремесел "Рисола", отражающего атмосферу узбекского дома и национальной культуры.Автор и куратор проекта: Народный мастер Узбекистана Абдулло НарзуллаевСоавтор проекта: Дилноза НарзуллаеваОрганизаторы: Гиждуванский центр ремесел, Ассоциация "Хунарманд" Республики УзбекистанПартнеры проекта: Республиканская Ассоциация "Хунарманд", Комитет по развитию туризма РУз, хокимият Учтепинского района, СМИАдрес: г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Зулфизар, дом 162Здание, в котором разместился Дом ремесел "Рисола" построили в 60-х годах прошлого века.Здесь работают музей керамики, мастерские по традиционной керамике, вышивке и ковроткачеству, Галерея керамических изделий, кухни, где готовят национальные блюда.Музей керамикиВ музее керамики представлены образцы более полутора десятков керамических центров Узбекистана и Афганистана. Посетители смогут ознакомиться с историей керамики, деятельностью разных керамических центров страны и 200-летней историей династии потомственных мастеров керамистов Нарзуллаевых. Такой формат позволяет сравнить и глубже понять богатство региональных художественных традиций.Мастерская ковроткачестваЗдесь представлены образцы бухарских шелковых ковров, которые мастера Гиждувана во главе с яркой представительницей династии Махфузабону Нарзуллаевой возрождают и восстанавливают. Гостям дома демонстрируют процесс изготовления ковров на деревянном станке с использованием шелковых нитей, окрашенных натуральными красителями. Все это сопровождают рассказом о возникновении ковроткачества в регионе.Мастерская вышивкиПосетители мастерской узнают немало интересного о гиждуванской вышивке, ее истории, отличительных особенностях и технике. Мастерицы продемонстрируют процесс вышивания в техниках "босма" и "юрма" .Галерея керамики:Здесь представлена экспозиция керамических изделий, созданных мастерами из разных керамических центров республики.Дом ремесел "Рисола" способствует популяризации и развитию туризма, ремесленничества. Не менее важна в его деятельности социальная составляющая: поддержка малообеспеченных граждан путем обучения их ремеслам.Помимо экскурсии по Дому ремесел, посетители могут принять участие в мастер-классах:

