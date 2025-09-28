В Ташкенте открыли центр ремесел "Рисола" — фото
Уникальное творческое пространство объединило музей керамики, мастерские: гончарную, вышивки, ковроткачества, а также галерею с примерами действующих в настоящее время гончарных центров Узбекистана.
В Ташкенте 27 сентября состоялось торжественное открытие Дома ремесел "Рисола", отражающего атмосферу узбекского дома и национальной культуры.
Автор и куратор проекта: Народный мастер Узбекистана Абдулло Нарзуллаев
Соавтор проекта: Дилноза Нарзуллаева
Организаторы: Гиждуванский центр ремесел, Ассоциация "Хунарманд" Республики Узбекистан
Партнеры проекта: Республиканская Ассоциация "Хунарманд", Комитет по развитию туризма РУз, хокимият Учтепинского района, СМИ
Адрес: г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Зулфизар, дом 162
Здание, в котором разместился Дом ремесел "Рисола" построили в 60-х годах прошлого века.
Здесь работают музей керамики, мастерские по традиционной керамике, вышивке и ковроткачеству, Галерея керамических изделий, кухни, где готовят национальные блюда.
Музей керамики
В музее керамики представлены образцы более полутора десятков керамических центров Узбекистана и Афганистана. Посетители смогут ознакомиться с историей керамики, деятельностью разных керамических центров страны и 200-летней историей династии потомственных мастеров керамистов Нарзуллаевых. Такой формат позволяет сравнить и глубже понять богатство региональных художественных традиций.
Мастерская ковроткачества
Здесь представлены образцы бухарских шелковых ковров, которые мастера Гиждувана во главе с яркой представительницей династии Махфузабону Нарзуллаевой возрождают и восстанавливают. Гостям дома демонстрируют процесс изготовления ковров на деревянном станке с использованием шелковых нитей, окрашенных натуральными красителями. Все это сопровождают рассказом о возникновении ковроткачества в регионе.
Мастерская вышивки
Посетители мастерской узнают немало интересного о гиждуванской вышивке, ее истории, отличительных особенностях и технике. Мастерицы продемонстрируют процесс вышивания в техниках "босма" и "юрма" .
Галерея керамики:
Здесь представлена экспозиция керамических изделий, созданных мастерами из разных керамических центров республики.
Дом ремесел "Рисола" способствует популяризации и развитию туризма, ремесленничества. Не менее важна в его деятельности социальная составляющая: поддержка малообеспеченных граждан путем обучения их ремеслам.
Помимо экскурсии по Дому ремесел, посетители могут принять участие в мастер-классах:
по керамике (работа на гончарном круге, роспись керамики, изготовление игрушек-свистулек);
по вышивке (техника босма (иглой) и юрма (крючком);
по ковроткачеству (ткачество шелка на деревянном станке );
по приготовлению бухарского плова "Оши софи" и ташкентского плова "Туй оши"(свадебный плов).
