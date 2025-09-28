https://uz.sputniknews.ru/20250928/uzbekistan-bronza-fextovaniye-belgiya-52313658.html
Саблистка из Узбекистана завоевала награду на международном турнире
Саблистка из Узбекистана завоевала награду на международном турнире
На "Flemish Open" в Бельгии Зайнаб Дайибековой удалось дойти до полуфинала
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Саблистка из Узбекистана Зайнаб Дайибекова завоевала бронзу на турнире в Бельгии, сообщает пресс-служба НОК.Узбекистанской спортсменке удалось дойти до полуфинала, однако на пути в финал она уступила француженке Луиз Клейн со счетом 12:15, добавили в пресс-службе.Сегодня в рамках турнира выступят члены мужской сборной республики.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik
. Саблистка из Узбекистана Зайнаб Дайибекова завоевала бронзу на турнире в Бельгии, сообщает
пресс-служба НОК.
“В бельгийском городе Гент проходит международный турнир по фехтованию "Flemish Open". Представительница сборной Узбекистана по сабле Зайнаб Дайибекова завоевала бронзовую медаль”, — говорится в сообщении.
Узбекистанской спортсменке удалось дойти до полуфинала, однако на пути в финал она уступила француженке Луиз Клейн со счетом 12:15, добавили в пресс-службе.
Сегодня в рамках турнира выступят члены мужской сборной республики.