Абдулла Арипов примет участие в пленарном заседании выставки "Иннопром. Беларусь"

Общая площадь экспозиции превышает 20 000 кв. м. Узбекистан представляет на выставке свой национальный стенд

ТАШКЕНТ, 29 сентября — Sputnik. Премьер министр Узбекистана Абдулла Арипов вместе с коллегами из России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана примет участие в пленарном заседании Международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь".Одно из самых насыщенных и технологически значимых выставочных мероприятий сегодня впервые стартовало в Минске, сообщает Sputnik Беларусь.Оно будет проходить с 29 сентября по 1 октября в Минском Международном Выставочном центре BELEXPO.Общая площадь экспозиции превышает 20 000 кв. м., включая площадку под открытым небом для демонстрации крупногабаритной техники.Основные разделы выставки охватывают машиностроение и компоненты, металлургию и материалы, химпром, промышленные IT, автоматизацию производств и услуги для промышленности.Мероприятие объединило свыше 500 компаний. В числе крупнейших российских предприятий и компаний — Росатом, Ростех и Объединенная авиастроительная корпорация. В частности, на стенде государственного научного центра НАМИ продемонстрируют автомобиль "Аурус" на водородных топливных элементах.Помимо десятков российских и белорусских участников из разных регионов двух стран, на выставке представлены национальные стенды Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.Важной частью "ИННОПРОМ. Беларусь" станет промышленный форум, ключевое мероприятие которого главная пленарная сессия "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего".Сегодня же в Минске пройдет заседание Совета глав правительств стран СНГ. А 30 сентября в столице Беларуси соберется Евразийский межправительственный совет.

